«Это хороший пример модернизации села и сельского хозяйства». Что показали Александру Лукашенко на агрокомбинате «Дзержинский»

Новости Беларуси. 21 августа Александр Лукашенко, посещая агрокомбинат «Дзержинский», назвал это предприятие хорошим примером модернизации села и сельского хозяйства, сообщает БЕЛТА.

Прибыв на предприятие, глава государства в первую очередь поинтересовался численностью сотрудников и есть ли среди трудового коллектива желающие бастовать. Как доложили Президенту, на агрокомбинате работает более четырех тысяч человек, протестующих здесь нет.

«Правильно, надо работать. Бастовать – это не вырастишь ни кур, ни коров», – подчеркнул Президент Беларуси.

По его словам, подобные агрохолдинги должны быть локомотивами в сельском хозяйстве, ведь они подтягивают другие, более мелкие и слабые хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

И мы тогда забудем, что кого-то надо вообще поддерживать. Хорошее предприятие, хорошее место, молодцы!

Далее глава государства направился заслушивать доклады. На предприятии речь прежде всего пошла об уборочной кампании. Как доложил Президенту министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко, в стране убрано 91% площадей, урожай зерна уже достиг почти 7,5 млн т. Александр Лукашенко обратил внимание, что теперь важно вовремя начать посевную кампанию.

«У нас, к счастью, все есть, чтобы вовремя посеять», – заявил он.

Затем главе государства рассказали о финансово-экономических показателях работы агрокомбината «Дзержинский», строительстве на его территориях новых сельскохозяйственных объектов. За семь месяцев этого года темп роста валовой продукции сельского хозяйства к аналогичному периоду прошлого года на предприятии составил 104,8%. Экспорт агрокомбината «Дзержинский» за этот же период превысил 20 млн долларов, или на 14% к соответствующему периоду прошлого года. Выручка за первое полугодие составила 180,8 млн белорусских рублей, что на 8,4% выше аналогичного периода 2019 года. Средняя рентабельность по комбинату – 15,4%.

По словам гендиректора агрокомбината «Дзержинский» Владимира Лукьянова, сейчас строятся три молочно-товарные фермы, несколько птицеводческих объектов, птичники, производство по выращиванию и переработке мяса индейки.

Александр Лукашенко посетил цеха предприятия, где ознакомился с производственными процессами и пообщался с работниками агрокомбината, а также продегустировал различные виды мясной продукции.

Общаясь с трудовым коллективом агрокомбината, глава государства заявил, что приехал сюда, чтобы отдохнуть душой и узнать, в каком направлении намерено развиваться предприятие.

Александр Лукашенко:

В свое время ваши начальники очень просили определенной поддержки и помощи, особенно дополнительных земельных ресурсов, чтобы можно было возделывать достаточное количество кормов. Решения были приняты. Я уже смотрю, вы замахнулись на половину области, а завтра всю республику монополизируете. За последние годы вы и по зарплате приросли, сегодня производите огромное количество продукции. Но самое главное, что ваша продукция пользуется спросом.