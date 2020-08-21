От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси

Новости Беларуси. Брест признали самым благоустроенным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальная комиссия оценила чистоту улиц и комфорт в городе.
Новости Беларуси. Брест признали самым благоустроенным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специальная комиссия оценила чистоту улиц и комфорт в городе.
Среди критериев – качество обустройства зон отдыха, состояние дорог и озеленение. Есть в Бресте все и для отдыха и занятий спортом – парки, веломаршруты, экотропы. Настоящее раздолье для те, кто предпочитает здоровый образ жизни. Постарались и озеленители города – превратили областной центр в один большой цветник. Только в 2020 году улицы украсили 600 тысяч самостоятельно выращенных цветов.
Юрий Климахович, директор производственного коммунального унитарного предприятия «Коммунальник»:
Задача наша немного легче, чем любого города. У нас есть стереотип, что город Брест самый зеленый, самый благоустроенный. И задача «Коммунальника» – удержать это в рамках, чтобы он оставался самым зеленым.
Проделана огромная работа. В этом году высажено порядка 27 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников.
На призовые деньги – а это больше 150 тысяч рублей – уже приобретается техника, которая поможет поддерживать чистоту города. Осенью брестские коммунальники пополнят автопарк комбинированной машиной – это настоящий городской мастер. Ему под силу все самое сложное – уборка, мойка, полив и подсыпка дорог вне зависимости от сезона.
Кроме Бреста в рейтинге благоустроенных городов оказались Орша, Полоцк, Береза, Пружаны и Петриков.