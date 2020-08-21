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От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси

21 августа 2020 06:41
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Новости Беларуси. Брест признали самым благоустроенным городом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специальная комиссия оценила чистоту улиц и комфорт в городе.

От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси-1

Среди критериев – качество обустройства зон отдыха, состояние дорог и озеленение. Есть в Бресте все и для отдыха и занятий спортом – парки, веломаршруты, экотропы. Настоящее раздолье для те, кто предпочитает здоровый образ жизни. Постарались и озеленители города – превратили областной центр в один большой цветник. Только в 2020 году улицы украсили 600 тысяч самостоятельно выращенных цветов.

От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси-4

Юрий Климахович, директор производственного коммунального унитарного предприятия «Коммунальник»:
Задача наша немного легче, чем любого города. У нас есть стереотип, что город Брест самый зеленый, самый благоустроенный. И задача «Коммунальника» удержать это в рамках, чтобы он оставался самым зеленым.

Проделана огромная работа. В этом году высажено порядка 27 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников.

От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси-7

От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси-9

На призовые деньги – а это больше 150 тысяч рублей – уже приобретается техника, которая поможет поддерживать чистоту города. Осенью брестские коммунальники пополнят автопарк комбинированной машиной – это настоящий городской мастер. Ему под силу все самое сложное – уборка, мойка, полив и подсыпка дорог вне зависимости от сезона.

Кроме Бреста в рейтинге благоустроенных городов оказались Орша, Полоцк, Береза, Пружаны и Петриков.

# Озеленение # общество # Юрий Климахович # Фотофакт

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