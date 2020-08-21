От зон отдыха до состояния дорог и озеленения. Брест признан самым благоустроенным городом Беларуси

Среди критериев – качество обустройства зон отдыха, состояние дорог и озеленение. Есть в Бресте все и для отдыха и занятий спортом – парки, веломаршруты, экотропы. Настоящее раздолье для те, кто предпочитает здоровый образ жизни. Постарались и озеленители города – превратили областной центр в один большой цветник. Только в 2020 году улицы украсили 600 тысяч самостоятельно выращенных цветов.

Юрий Климахович, директор производственного коммунального унитарного предприятия «Коммунальник»:

Задача наша немного легче, чем любого города. У нас есть стереотип, что город Брест самый зеленый, самый благоустроенный. И задача «Коммунальника» – удержать это в рамках, чтобы он оставался самым зеленым.

Проделана огромная работа. В этом году высажено порядка 27 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников.