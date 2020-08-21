Председатель Мингорисполкома призвал жителей столицы не участвовать в несанкционированных мероприятиях

Анатолий Сивак в очередной раз обратил внимание белорусов на то, что акции, которые стихийно проходят в столице, являются прямым нарушением законодательства. При этом, по информации столичной мэрии, обращений на проведение каких-либо мероприятий в городе в последние дни не поступало.