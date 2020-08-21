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Председатель Мингорисполкома призвал жителей столицы не участвовать в несанкционированных мероприятиях

21 августа 2020 07:33
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Новости Беларуси. Председатель Мингорисполкома призвал жителей города не участвовать в несанкционированных мероприятиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Мингорисполкома призвал жителей столицы не участвовать в несанкционированных мероприятиях-1

Анатолий Сивак в очередной раз обратил внимание белорусов на то, что акции, которые стихийно проходят в столице, являются прямым нарушением законодательства. При этом, по информации столичной мэрии, обращений на проведение каких-либо мероприятий в городе в последние дни не поступало.

# Акции протеста # общество # Анатолий Сивак # Фотофакт

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