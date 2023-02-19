«Это фундаментально». Учащийся из Слуцка придумал оригинальное приложение и победил в номинации на «100 идей для Беларуси»
Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Денис Максимов стал победителем в номинации «Информационно-коммуникационные технологии». Его разработка под названием «Салют» объединяет комплекс приложений и сервисом под одним кодовым названием, служит для создания и ведения общих коммуникабельных потоков внутри города, страны и окружения, в котором в данный момент находится пользователь. Даже уже есть те, кто пользуется данным приложением.
Денис Максимов, учащийся Слуцкого государственного колледжа:
С каждого конкурса мне предлагали внедрить какую-то модификацию, какую-то свою функцию, и я придерживался этого, я начал добавлять все больше различных категорий. Таким образом, у меня вышла полноценная платформа. Там есть такси, карта, мессенджер, новостная лента, погода, прокладка маршрутов, информация о свободных остановках и тому подобное. Думаю, в будущем и сейчас это будет пользоваться огромным спросом. Будет намного полезнее, когда в одном приложении будет очень много различных сервисов, которые будут интересны многим и они будут правильно скомпонованы.
Это огромная фишка. Помимо того, что это плюс самому «Салюту» за то, что они будут пользоваться, это будет огромный плюс для тех, кто будет устанавливать точки, потому что человек может обсудить эту новость. Ты создал точку, люди это обсуждают, что-то новое появилось – в чате каждый человек это видит и может написать, то есть общение хорошее.
Сергей Панасенко, преподаватель Слуцкого государственного колледжа:
Начинали с более простых проектов, он учился чему-то, развивался немножечко, и в конце он уже сделал такие вещи, которые даже я считаю… Его масштабность, его мышление огромные, он хочет охватить весь мир своими проектами. Это, конечно, фундаментально.
С каждым годом проект приобретает все больший размах. Конкурс позволяет выявить способных ребят в различных сферах деятельности: промышленном производстве, здравоохранении, общественных науках, IT-технологиях. Сейчас у ребят впереди республиканский этап. А после лучшие идеи будут реализованы на практике. К слову, за весь период проведения конкурса каждый пятый проект был воплощен в жизнь.
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