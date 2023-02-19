«Это фундаментально». Учащийся из Слуцка придумал оригинальное приложение и победил в номинации на «100 идей для Беларуси»

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Денис Максимов стал победителем в номинации «Информационно-коммуникационные технологии». Его разработка под названием «Салют» объединяет комплекс приложений и сервисом под одним кодовым названием, служит для создания и ведения общих коммуникабельных потоков внутри города, страны и окружения, в котором в данный момент находится пользователь. Даже уже есть те, кто пользуется данным приложением.

Денис Максимов, учащийся Слуцкого государственного колледжа:

С каждого конкурса мне предлагали внедрить какую-то модификацию, какую-то свою функцию, и я придерживался этого, я начал добавлять все больше различных категорий. Таким образом, у меня вышла полноценная платформа. Там есть такси, карта, мессенджер, новостная лента, погода, прокладка маршрутов, информация о свободных остановках и тому подобное. Думаю, в будущем и сейчас это будет пользоваться огромным спросом. Будет намного полезнее, когда в одном приложении будет очень много различных сервисов, которые будут интересны многим и они будут правильно скомпонованы.