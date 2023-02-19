Родина на показ. Какие белорусские символы в топе у модельеров?

Новости Беларуси. Карина Верховцева на неделе задалась вопросами: как творчески нести идеологию в массы и есть ли ей место в продаже, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Нестандартные ответы на вопрос, с чего начинается родина, в нашем следующем репортаже.

Цямнее край зубчаты бора...

І тчэ, забыўшыся, рука,

Заміж персідскага узора,

Цвяток радзімы васілька.

Классический стиль в одежде в этой мастерской поняли буквально. Новое интеллектуальное дополнение в образ – сошедшие со страниц книг строки Богдановича, Коласа и Купалы. Знакомые с детства слова украшают футболки, джинсы и худи. Пример того, что белорусское в моде.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Принято было какие-то английские буквы, китайские иероглифы, сегодня они, кстати, очень модны. В этом же контексте замечательно входят белорусские фразы. Очень популярны бывают в молодежной среде именно фразы наших поэтов.

Например, эта байка. Вроде как издалека и не скажешь, что тут: байка черно-белая, графика, где-то что-то вставлено. Но на самом деле зашифрованы стихи Якуба Коласа. Можно телефон направить, и в нем прямо его стихотворение выйдет.

Детали, отражающие национальный колорит: васильки, колоски стали постоянными элементами на модных показах, а белорусская вышиванка уже вековой тренд, который вновь возвращается в топ стилистов. Сегодня дизайнеры находятся в поиске свежего концепта: как без привычных стереотипов передать наше – национальное – и предложить то, что будет находить отклик у каждого белоруса.

Михаил Мытник, художник-модельер:

Наверное, национальный колорит – это не только сочетание зеленого и красного и белого орнамента. Это ассоциативный ряд, который возникает у нас при слове «Беларусь». Символы, которые несут опознаваемость нашего любимого края. Эта коллекция – впечатления моего детства, ассоциации, которые я перенес оттуда и хотел донести уже в своей коллекции в новом прочтении.

Карина Верховцева, корреспондент:

Чувствуется, что вы вечерами разглядывали тот самый ковер на стене у бабушки.

– Да, абсолютно. Действительно, когда приезжаешь к бабушке на каникулы. База любого гардероба – комфорт и стиль. Поэтому необходимо учесть все последние тренды: от цвета сезона до особенностей кроя.

Карина Верховцева:

А это сердце производства – экспериментальная лаборатория. Здесь ежедневно трудятся порядка трех десятков сотрудников, именно они воплощают в жизнь самые свежие идеи модельеров.

Белорусский колорит чувствуется во многом: одежда, сервизы с нашей символикой, канцелярия, кружки, шоперы и сумки, чехлы на телефон. И что примечательно, это пользуется все растущим спросом.

Денис Мельников, официальный представитель РУП «Белсоюзпечать»:

Люди, не только граждане Республики Беларусь, но и гости нашей страны, обращают внимание на стенды с государственной символикой. Им важно заполучить как память какой-то приятный подарок о нашей стране. И безусловно, в целях воспитания патриотизма.