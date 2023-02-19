Ищете неприхотливое, но красиво растение в дом? Стабилизационный мох точно впишется в интерьер

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси». Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера – читайте далее.

На республиканском этапе от Минской области заявлено 15 проектов. В том числе представит стартап «Наш уютный дом» ученица из Стародорожской средней школы № 2 Виктория Панкратович. Вместе с педагогом они разработали необычную идею фитодизайна интерьера школьных помещений. Они создали композиции из камней, кактусов и суккулентов. Но главный элемент такого декора – стабилизационный мох. Растение имеет эстетичный вид, не требует особого ухода, хорошо увлажняет воздух и задерживает вредные в нем частицы.

Виктория Панкратович, ученица средней школы № 2:

Цель моего проекта заключается в том, что через формирование экологической культуры у школьников, с помощью внедрения различных элементов фитодизайна в интерьер школьных помещений ребята учатся бережно относиться к природе. Достаточно интересно создать что-то своими руками, что в дальнейшем будет украшать ваш кабинет, школу или даже целый дом.

Елена Тышкевич, учитель средней школы № 2:

Еще в прошлом году заинтересовалась темой экологии. Ее интересовали комнатные растения, в частности цветы. Мы с ней вместе нашли этот мох в интернете случайно, интересные кашпо. Нашу идею поддержали все остальные учителя, им понравилось, и мы совместно реализовали этот проект.