Ищете неприхотливое, но красиво растение в дом? Стабилизационный мох точно впишется в интерьер
Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Школьница из Старых Дорог разработала необычную идею фитодизайна интерьера – читайте далее.
На республиканском этапе от Минской области заявлено 15 проектов. В том числе представит стартап «Наш уютный дом» ученица из Стародорожской средней школы № 2 Виктория Панкратович. Вместе с педагогом они разработали необычную идею фитодизайна интерьера школьных помещений. Они создали композиции из камней, кактусов и суккулентов. Но главный элемент такого декора – стабилизационный мох. Растение имеет эстетичный вид, не требует особого ухода, хорошо увлажняет воздух и задерживает вредные в нем частицы.
Виктория Панкратович, ученица средней школы № 2:
Цель моего проекта заключается в том, что через формирование экологической культуры у школьников, с помощью внедрения различных элементов фитодизайна в интерьер школьных помещений ребята учатся бережно относиться к природе. Достаточно интересно создать что-то своими руками, что в дальнейшем будет украшать ваш кабинет, школу или даже целый дом.
Елена Тышкевич, учитель средней школы № 2:
Еще в прошлом году заинтересовалась темой экологии. Ее интересовали комнатные растения, в частности цветы. Мы с ней вместе нашли этот мох в интернете случайно, интересные кашпо. Нашу идею поддержали все остальные учителя, им понравилось, и мы совместно реализовали этот проект.
В отличие от живых растений, стабилизационный мох можно использовать для озеленения помещений, в которых нет источника света, например, в ванной комнате или коридоре. К такому зеленому покрытию приятно прикоснуться, оно безвредно для людей и животных, к тому же обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами.
Виктория Панкратови:
Это не искусственный мох, это мох, который был живым, но в нем остановили биологические процессы, используя раствор глицерина с водой, также в него добавляют пищевые красители, чтобы он не терял свой цвет и яркую окраску.
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