Старую пожелтевшую бумагу можно отбелить с помощью всего двух ингредиентов. Показываем опыт
Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Помимо разработки чудо-лейкопластыря, есть еще один проект. Его Данила Кажуро разработал совместно со своей одноклассницей Екатериной Дейнего. Это отбеливание офисной бумаги. Работы вилейских новаторов вызвали неподдельный интерес.
Екатерина Дейнего, ученица вилейской средней школы № 3:
Суть проекта заключалась в возможности восстановить пожелтевшую бумагу до приемлемых, более светлых тонов. Для этого мы использовали карбонат магния и перекись водорода, с помощью которого отбеливали бумагу. Мы начали думать, что лучше взять для этого отбеливателя.
И мы увидели в интернете, что карбонат магния используется в качестве отбеливателя керамики. Так как карбонат магния очень хорошо взаимодействует с перекисью водорода, мы попробовали это сделать, и получилось, что у нас отбелилась бумага. Мы очень рады такому результату.
Данный проект позволяет более экологичным способом отбелить бумагу. Теперь желтые страницы больше нестрашны.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Вот что у нас получилось после двухчасового такого отбеливания. Если сравнить с оригиналом, то разница ощутима.
Участие в подобных проектах позволяет юным изобретателям не только рассказать широкой общественности о своих идеях, но и обратить внимание специалистов на новые разработки и при возможности воплотить их в жизнь. В ближайших планах у Данилы Кажуро поступление в медуниверситет, а Екатерина Дейнего, несмотря на большую любовь к химии, мечтает связать свою жизнь с детьми и стать преподавателем.
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