Старую пожелтевшую бумагу можно отбелить с помощью всего двух ингредиентов. Показываем опыт

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Помимо разработки чудо-лейкопластыря, есть еще один проект. Его Данила Кажуро разработал совместно со своей одноклассницей Екатериной Дейнего. Это отбеливание офисной бумаги. Работы вилейских новаторов вызвали неподдельный интерес.





Екатерина Дейнего, ученица вилейской средней школы № 3:

Суть проекта заключалась в возможности восстановить пожелтевшую бумагу до приемлемых, более светлых тонов. Для этого мы использовали карбонат магния и перекись водорода, с помощью которого отбеливали бумагу. Мы начали думать, что лучше взять для этого отбеливателя.

И мы увидели в интернете, что карбонат магния используется в качестве отбеливателя керамики. Так как карбонат магния очень хорошо взаимодействует с перекисью водорода, мы попробовали это сделать, и получилось, что у нас отбелилась бумага. Мы очень рады такому результату.



Данный проект позволяет более экологичным способом отбелить бумагу. Теперь желтые страницы больше нестрашны.