Этот школьник знает, как быстрее залечить раны. Посмотрите, какой лейкопластырь он придумал

Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».

Еще один участник проекта – 11-классник из Вилейки Данила Кажуро. С шестого класса юноша занимается исследовательской деятельностью и уже имеет успехи. Молодой человек разработал лечебный пластырь с использованием растительных настоек. Пластыри созданы на основе особого растительного сырья. Съедобные каштаны могут начать выращивать в Беларуси. Идею придумали студентки из Молодечно – читайте далее.





Данила Кажуро, ученик Вилейской средней школы № 3:

Я использовал растения, которые наиболее распространены на территории нашей страны, в будущем их можно будет использовать для массового производства лейкопластырей. Это календула, крапива, чистотел, ромашка, кора дуба, мать-и-мачеха. Это более распространенные на территории нашей страны растения. Они обладают наиболее сильным лекарственным действием. Они много где используются, можно в аптеке найти настойки на их основе. Их активно используют в аптечном бизнесе.



Кстати, идея создания такого продукта зародилась во время посещения Национального детского технопарка. Одна из тем изучения там была связана с растительными настойками.





Данила Кажуро:

Идея пришла в Национальном детском технопарке, это учреждение образования в нашей стране. У нас была тематика смены: лекарственные растения нашей страны. Мы подумали, а для чего можно их использовать? Так и пришла идея разработать лейкопластыри, потому что, как вы знаете, наши бабушки, дедушки раньше использовали различные лекарственные растения, чтобы залечивать раны, если что-то болит. Мы изучали действие по «Фармакопее» (это книга, в которой описаны все растения нашей страны), а также по каким-то народным поверьям и так далее. В общем, они обладают ранозаживляющим свойством. Также каждый лейкопластырь может оказывать какое-то узкое действие. Допустим, в чистотеле много аминокислот, поэтому он может оказывать противобородавочное действие.

Данила Кажуро:

В дубе много дубинных веществ, их используют, когда воспаляется десна, можно полоскать полость рта с помощью настойки дуба, и это ускорит восстановление. Мы работали с лекарственным сырьем, то есть высушенные растения. Мы изготавливали на их основе настойки, тестировали настойки на разные группы биологически активных веществ, тестировали антимикробную активность, потом пропитали лейкопластыри полученными настойками и тестировали их антимикробную активность на бактериях и ряде добровольцев. Сама работа заняла около полугода. Мы активно работали над проектом, тестировали лейкопластыри, настойки, искали подходящие концентрации для настоек, экстрагента и самого сырья. А как изготавливаются лечебные пластыри, сейчас покажем.

Данила Кажуро:

Календула обладает большим спектром лекарственных свойств. Это и антимикробная активность, она ускоряет заживление ран, она приятно пахнет. Это аптечное сырье, которое мы купили. Оно полностью прошло радиационный контроль, который очень важен, потому что мы это собираемся использовать в медицинских целях, и контроль качества. Но мы проводили и свой контроль качества. Мы рассматривали сырье под микроскопом. Отмерим 50 сантиметров кубических спирта, на основе которого мы будем изготавливать настойки. Лейкопластырь имеет очень большую историю. Ими пользовались очень давно, еще в Древнем Египте. Были сначала какие-то каучуковые основы, на них наносили различные растения, листья, прикладывали воинам. Ангелина Валькович, корреспондент:

Как подорожник в детстве.

Данила Кажуро:

Что-то вроде этого. И это ускоряло заживление ран. Здесь у нас представлено растительное сырье, с которым мы работали. Это аптечное сырье, оно уже подготовлено, собрано и высушено. Мы берем наше растительное сырье и начинаем его выкладывать на весы, взвешивать. Нам нужно 5 граммов. Лейкопластырь в широкие круги поступил, когда немецкий ученый Оскар Тропловиц вспомнил разработки, нашел какие-то записи Древнего Египта и начал делать то же самое в Германии. Он запатентовал эту технологию, так она разошлась по всей Германии, а затем по всему миру. Сейчас мы перекладываем в стакан наше растительное сырье, желательно это сделать аккуратно. Для каждого растения мы подбирали различные концентрации спирта, соотношение спирта и растительного сырья, потому что каждое растение обладает различным коэффициентом впитываемости, водопоглощения, по-разному поглощает воду. Чтобы это выявить, мы тоже проводили опыты, читали много литературы. Например, мать-и-мачеха поглощает очень много воды, поэтому нам нужно было больше использовать спирта. Ангелина Валькович:

Этого достаточно? Данила Кажуро:

Да, она потом набухнет, и все будет хорошо. Можем помешать палочкой, чтобы больше соприкасалась календула со спиртом. Мы накрываем ее обязательно и оставляем в темном месте на несколько суток.

Ангелина Валькович:

Вы подготовились к нашему приезду, поэтому настойки уже готовы. Данила Кажуро:

Настойки на выходе получаются с небольшими примесями. Можете их заметить. Могут плавать какие-то частички. Чтобы пропитать лейкопластырь, нам нужно отфильтровать настойки. Возьмем кору дуба. В принципе, нам этого количества уже хватит, чтобы изготовить лейкопластырь. На самом деле, настойки нужно совсем немного.

Ангелина Валькович:

То есть мы берем обычный лейкопластырь. В домашних условиях тоже можно сделать такое. Данила Кажуро:

Думаю, в домашних условиях вы не изготовите настолько стерильно. И по три капли. Потом мы дожидались высыхания спирта. И все. «У нас уже их 40». Лучшие идеи отобрали на областном этапе проекта «100 идей для Беларуси» – подробности.