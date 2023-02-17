Этот школьник знает, как быстрее залечить раны. Посмотрите, какой лейкопластырь он придумал
Масштабные проекты и оригинальные идеи, а также возможность воплотить в жизнь собственные разработки. В программе «Центральный регион» на СТВ познакомимся с юными новаторами Минской области и увидим лучшие ноу-хау изобретения молодежного проекта «100 идей для Беларуси».
Еще один участник проекта – 11-классник из Вилейки Данила Кажуро. С шестого класса юноша занимается исследовательской деятельностью и уже имеет успехи. Молодой человек разработал лечебный пластырь с использованием растительных настоек. Пластыри созданы на основе особого растительного сырья.
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Данила Кажуро, ученик Вилейской средней школы № 3:
Я использовал растения, которые наиболее распространены на территории нашей страны, в будущем их можно будет использовать для массового производства лейкопластырей. Это календула, крапива, чистотел, ромашка, кора дуба, мать-и-мачеха. Это более распространенные на территории нашей страны растения. Они обладают наиболее сильным лекарственным действием. Они много где используются, можно в аптеке найти настойки на их основе. Их активно используют в аптечном бизнесе.
Кстати, идея создания такого продукта зародилась во время посещения Национального детского технопарка. Одна из тем изучения там была связана с растительными настойками.
Данила Кажуро:
Идея пришла в Национальном детском технопарке, это учреждение образования в нашей стране. У нас была тематика смены: лекарственные растения нашей страны. Мы подумали, а для чего можно их использовать? Так и пришла идея разработать лейкопластыри, потому что, как вы знаете, наши бабушки, дедушки раньше использовали различные лекарственные растения, чтобы залечивать раны, если что-то болит. Мы изучали действие по «Фармакопее» (это книга, в которой описаны все растения нашей страны), а также по каким-то народным поверьям и так далее. В общем, они обладают ранозаживляющим свойством. Также каждый лейкопластырь может оказывать какое-то узкое действие. Допустим, в чистотеле много аминокислот, поэтому он может оказывать противобородавочное действие.
Данила Кажуро:
В дубе много дубинных веществ, их используют, когда воспаляется десна, можно полоскать полость рта с помощью настойки дуба, и это ускорит восстановление. Мы работали с лекарственным сырьем, то есть высушенные растения. Мы изготавливали на их основе настойки, тестировали настойки на разные группы биологически активных веществ, тестировали антимикробную активность, потом пропитали лейкопластыри полученными настойками и тестировали их антимикробную активность на бактериях и ряде добровольцев. Сама работа заняла около полугода. Мы активно работали над проектом, тестировали лейкопластыри, настойки, искали подходящие концентрации для настоек, экстрагента и самого сырья.
А как изготавливаются лечебные пластыри, сейчас покажем.
Данила Кажуро:
Календула обладает большим спектром лекарственных свойств. Это и антимикробная активность, она ускоряет заживление ран, она приятно пахнет. Это аптечное сырье, которое мы купили. Оно полностью прошло радиационный контроль, который очень важен, потому что мы это собираемся использовать в медицинских целях, и контроль качества. Но мы проводили и свой контроль качества. Мы рассматривали сырье под микроскопом.
Отмерим 50 сантиметров кубических спирта, на основе которого мы будем изготавливать настойки. Лейкопластырь имеет очень большую историю. Ими пользовались очень давно, еще в Древнем Египте. Были сначала какие-то каучуковые основы, на них наносили различные растения, листья, прикладывали воинам.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Как подорожник в детстве.
Данила Кажуро:
Что-то вроде этого. И это ускоряло заживление ран. Здесь у нас представлено растительное сырье, с которым мы работали. Это аптечное сырье, оно уже подготовлено, собрано и высушено. Мы берем наше растительное сырье и начинаем его выкладывать на весы, взвешивать. Нам нужно 5 граммов. Лейкопластырь в широкие круги поступил, когда немецкий ученый Оскар Тропловиц вспомнил разработки, нашел какие-то записи Древнего Египта и начал делать то же самое в Германии. Он запатентовал эту технологию, так она разошлась по всей Германии, а затем по всему миру. Сейчас мы перекладываем в стакан наше растительное сырье, желательно это сделать аккуратно.
Для каждого растения мы подбирали различные концентрации спирта, соотношение спирта и растительного сырья, потому что каждое растение обладает различным коэффициентом впитываемости, водопоглощения, по-разному поглощает воду. Чтобы это выявить, мы тоже проводили опыты, читали много литературы. Например, мать-и-мачеха поглощает очень много воды, поэтому нам нужно было больше использовать спирта.
Ангелина Валькович:
Этого достаточно?
Данила Кажуро:
Да, она потом набухнет, и все будет хорошо. Можем помешать палочкой, чтобы больше соприкасалась календула со спиртом. Мы накрываем ее обязательно и оставляем в темном месте на несколько суток.
Ангелина Валькович:
Вы подготовились к нашему приезду, поэтому настойки уже готовы.
Данила Кажуро:
Настойки на выходе получаются с небольшими примесями. Можете их заметить. Могут плавать какие-то частички. Чтобы пропитать лейкопластырь, нам нужно отфильтровать настойки. Возьмем кору дуба. В принципе, нам этого количества уже хватит, чтобы изготовить лейкопластырь. На самом деле, настойки нужно совсем немного.
Ангелина Валькович:
То есть мы берем обычный лейкопластырь. В домашних условиях тоже можно сделать такое.
Данила Кажуро:
Думаю, в домашних условиях вы не изготовите настолько стерильно. И по три капли. Потом мы дожидались высыхания спирта. И все.
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Такой лейкопластырь ускоряет заживление ран и обладает обезболивающим эффектом, поэтому этот продукт может найти достойное место на отечественном фармацевтическом рынке. А еще это отличный способ импортозамещения. Ведь эта тема сегодня актуальна.
Данила Кажуро:
Мы считали себестоимость лейкопластырей, и она вышла около 24 копеек за одну штуку с учетом индивидуальной упаковки. В то время как один импортный лейкопластырь стоит 97 копеек. Наша идея заключается в том, что мы изготавливаем новые лечебные лейкопластыри, которые будут достойной заменой импортным продуктам.
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