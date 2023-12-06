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«Это единичные случаи». В СК рассказали статистику по насилию над детьми

06 декабря 2023 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

«Это единичные случаи». В СК рассказали статистику по насилию над детьми-1

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Проблема, которая касается насилия в отношении детей, такие случаи действительно есть. Нельзя сказать, что это повсеместно происходит. Но учитывая, что исключительная подведомственность Следственного комитета – детский травматизм, такие случаи есть.

Евгений Пустовой, СТВ:
Это единицы, десятки, сотни?

Александр Суходольский:
Это единичные случаи. До уголовного преследования также доходят единичные случаи. Понятно, что если где-то мать ремнем ударила ребенка, это не вопрос уголовной ответственности или Следственного комитета.

Почему у современных детей много психологических травм? Спросили у педагога – подробности.

# Следственный комитет Беларуси # общество # Александр Суходольский # Евгений Пустовой # Фотофакт

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