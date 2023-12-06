Почему у современных детей много психологических травм? Спросили у педагога

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, СТВ:
Наше поколение более здоровое. Сейчас, если брать статистику, много психологических травм у детей. Что происходит? Сложности во взрослой жизни всегда будут. Правильно?
Наталья Бортулева, заведующая кафедрой андрагогики Института повышения квалификации и переподготовки БГПУ:
Определенно. Только кто-то с ними может справиться больше, кто-то меньше. Но здесь идет немного другой перекос. Вы сказали, что дети становятся божками. Не можем сбрасывать со счетов, что наше поколение некоторым образом в психологическом плане является недолюбленным. Может, не недолюбленными, но наши родители в послевоенное время, советское время были вынуждены больше работать, зарабатывать деньги, мы посещали детские садики с 3-месячного возраста. На нас было очень много общественного воспитания, чем личного воспитания в семье.
«Это единичные случаи». В СК рассказали статистику по насилию над детьми – читайте далее.