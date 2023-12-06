Почему у современных детей много психологических травм? Спросили у педагога

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, СТВ:

Наше поколение более здоровое. Сейчас, если брать статистику, много психологических травм у детей. Что происходит? Сложности во взрослой жизни всегда будут. Правильно?