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«TikTok – просто поляна для педофилов». Как преступник заводит «дружбу» с ребёнком в интернете?

06 декабря 2023 15:24
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С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Как выстраивает диалог с ребенком педофил для того, чтобы привлечь его внимание?

«TikTok – просто поляна для педофилов». Как преступник заводит «дружбу» с ребёнком в интернете?-1

Корина Рогальская, начальник отдела методологического сопровождения социально-педагогической работы МГИРО:
Очень дружественное общение, как правило. Возможно, просмотрит социальные сети ребенка. Скорее, даже не педофил, а любой преступник. Он видит больную точку ребенка. Если у ребенка что-то случается – неразделенная любовь, например, на него кто-то накричал, мальчик, девочка бросили – противоположный пол, он это все выкладывает в соцсети. Родители это не контролируют в большинстве случаев. А преступники, те же педофилы, это очень хорошо наблюдают. Особенно TikTok – это просто поляна для педофилов. Там дети все выкладывают – и фотографии с частями тела интимного характера.

«TikTok – просто поляна для педофилов». Как преступник заводит «дружбу» с ребёнком в интернете?-4

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# Педофилия # общество # Наталья Надольская # Фотофакт

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