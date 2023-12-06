«TikTok – просто поляна для педофилов». Как преступник заводит «дружбу» с ребёнком в интернете?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как выстраивает диалог с ребенком педофил для того, чтобы привлечь его внимание?