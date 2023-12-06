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Игорь Карпенко встретился со студентами БГПУ имени Танка. Какие вопросы волновали будущих педагогов?

06 декабря 2023 17:03
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Новости Беларуси. Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформировано 1 394 избирательные комиссии. Выдвинуто почти 10 тысяч представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство от политических партий и общественных объединений. Такие данные обнародовали в ЦИК страны. Активно там проводят и электоральный ликбез.

Игорь Карпенко встретился со студентами БГПУ имени Танка. Какие вопросы волновали будущих педагогов?-1

Так, в тонкостях предстоящей кампании сегодня разбирались будущие учителя. Многие из них впервые примут участие в выборах в качестве избирателя. Из первых уст студенты педагогического университета узнали об основных изменениях Избирательного кодекса и работе ЦИК в целом. Ребята интересовались, какие требования предъявляются к кандидатам и можно ли голосовать досрочно.

Игорь Карпенко встретился со студентами БГПУ имени Танка. Какие вопросы волновали будущих педагогов?-4

Анастасия Скрундик, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка:
Я сейчас как раз разбираюсь в теме избирательной кампании. И для меня это сейчас очень важно – услышать от Игоря Карпенко подробнее об этой теме. Меня больше всего интересует вопрос, как будут избираться кандидаты. Так как он сказал, что в единый день голосования выбирается свыше 12 тысяч депутатов. Что это за люди? По какому принципу они будут представлены для голосования?

Игорь Карпенко встретился со студентами БГПУ имени Танка. Какие вопросы волновали будущих педагогов?-7

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:
Конечно, для впервые голосующих мы скажем о том, что действительно будет проходить у нас такая электоральная кампания, когда мы будем выбирать практически весь депутатский корпус нашей страны. Студентам интересны электоральные процессы: как они происходят, кто выдвигается кандидатами, какие требования предъявляются, что собой будет представлять единый день голосования.

Единый день голосования в нашей стране пройдет впервые. Уже с 17 декабря начнется выдвижение кандидатов в депутаты.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Карпенко # Фотофакт

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