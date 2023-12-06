Игорь Карпенко встретился со студентами БГПУ имени Танка. Какие вопросы волновали будущих педагогов?

Новости Беларуси. Для проведения выборов депутатов в единый день голосования в Беларуси сформировано 1 394 избирательные комиссии. Выдвинуто почти 10 тысяч представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство от политических партий и общественных объединений. Такие данные обнародовали в ЦИК страны. Активно там проводят и электоральный ликбез.

Так, в тонкостях предстоящей кампании сегодня разбирались будущие учителя. Многие из них впервые примут участие в выборах в качестве избирателя. Из первых уст студенты педагогического университета узнали об основных изменениях Избирательного кодекса и работе ЦИК в целом. Ребята интересовались, какие требования предъявляются к кандидатам и можно ли голосовать досрочно.

Анастасия Скрундик, студентка Белорусского государственного педагогического университета имени М. Танка: Я сейчас как раз разбираюсь в теме избирательной кампании. И для меня это сейчас очень важно – услышать от Игоря Карпенко подробнее об этой теме. Меня больше всего интересует вопрос, как будут избираться кандидаты. Так как он сказал, что в единый день голосования выбирается свыше 12 тысяч депутатов. Что это за люди? По какому принципу они будут представлены для голосования?

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии:

Конечно, для впервые голосующих мы скажем о том, что действительно будет проходить у нас такая электоральная кампания, когда мы будем выбирать практически весь депутатский корпус нашей страны. Студентам интересны электоральные процессы: как они происходят, кто выдвигается кандидатами, какие требования предъявляются, что собой будет представлять единый день голосования.

Единый день голосования в нашей стране пройдет впервые. Уже с 17 декабря начнется выдвижение кандидатов в депутаты.