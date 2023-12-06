Григорий Азаренок, СТВ: Жах! Хрюк! Свінні збіраюцца на сход. Сборище хрюконавтов объявило потужну перамогу. В конце ноября под эгидой полка повешенного ублюдка Винцента прошла конференция! Шлюх да воли! Ну почти. Никто проституток никуда не выпускал, они наоборот вместе встречались. Шлях да вони.

Так что же там было? Что за глотательные войска? Что за лизунье войско собиралось на шлюх? Да еще вот под таким шевроном. Честное слово.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь многие сами не знали. Там целый квест устроили. Телефоны убрать, симки достать, электронные устройства повыключать. По разным гостишкам прятались, места сбора никто не знал. Это значит, чтобы русские не зашахедили. Вопрос: нафиг им надо дерьмо разбрасывать – никого не волновал. Очень за свои сальные свиные тушки боялись. Например, первая точка сбора – вход в оперный Киевский. Потом ее резко изменили на конференц-зал академии наук (в академии наук заседает князь Дундук). Ученые хреновы. Дешевые понты.

Григорий Азаренок:

Причем хрякоконтроль был жесткий. Многих беглых не пустили: черные списки СБУ – жесткая тема. Наждачная. Смачно сраки подтирает.

Пойдем по списку. Ну лично заявиться Сьветка и Франак побоялись. Нацисты давно мечтают вялого сперматозоида и змагароматку на штык насадить. Решили тушку телки выставить по скайпу. Лохушки не было, потому что кураторы запретили бухать. Всякий мусор типа нау-шмау, палки ды харугвы и скотомогильный труп дед Зянон. Жук и жаба, киберпетуханы, отребье Санникова и отродье Ивонки Сурвиллы. Вся нечисть во вторых лицах. Первые – обосравшись. Как всегда.

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Только мы уже третий год рассказываем, как вся эта сволота жрет друг друга и сношает. А тут – собрались. Почему? А потому что организаторы – фонд Возрождение (Украина), то есть ГУР и СБУ. А входит этот фонд в международную сеть «Открытое общество» старого маньяка Сороса. Но как их распидорасило важностью – аж 300 человек. По факту и сотни не набралось, в основном фондовские подхалимы или массовка TikTok-войска.

От нэньки – депутаты срады Яременко и Соболев и наш старый друг, потужный сраньпосол Кызым, бандеровец и сцыкло.