«Это дело каждого гражданина». Почему важно освещать тему национальной безопасности?

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Вы знаете, не бывает много или мало. Нужно – главное – рассказывать людям разные аспекты той или иной проблемы. Сегодня трудовые коллективы и люди ждут этого. И мы уже за последние годы их приучили. Поэтому хорошо – давайте скажем о хорошем. Есть какие-то вопросы – давайте скажем о вопросах. Если говорить о вопросах, 2020 год тут затронули, мы, естественно, это поддержали все и смотрели проект. Но разработчики Концепции что написали – о наличии внутренних угроз национальной безопасности. И их там конкретно, вполне справедливо, перечислили: необеспечение выплаты заработной платы, несоблюдение и несоздание условий труда, необеспечение полной занятости. То есть фактически это очаг социальной напряженности, и на основании этого очага потом могут развиваться все темы, о которых мы говорили, – недовольство и так далее. Поэтому сегодня и мы, профсоюзы, и институты гражданского общества, мы видели цитату главы государства на экране, что сегодня это дело каждого гражданина. Конечно, в пределах компетенции. Сегодня мы должны стремиться к тому, чтобы этих очагов было меньше.

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