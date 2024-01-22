Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека

Новости Беларуси. Есть даты, которые белорусы не забывают и чтят память воинов без срока давности. Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то морозное утро погибли 484 человека. Их память 22 января почтили митингом-реквиемом. Нашему корреспонденту Галине Буро удалось пообщаться с представительницей семьи, которую затронула страшная трагедия. Холодные плиты ей не обжигают руки. Все же здесь имена ее родных.

Тут уся папіна сям’я. Во бабуля Аляксандра. Тут цёця яго. А еще мать и отец, родная сестренка – их имена увековечены в камне. Лилия Чеботаревич – дочь одного из немногих уцелевших жителей деревни Зиняки. Вспоминает, что отец часто приходил на это место один, говорил: «Схожу к своим».

Дети понимали: он вспоминает роковой 1944-й год. Как жгут и расстреливают любимых людей, а он не может им помочь.

Лилия Чеботаревич, дочь выжившего жителя деревни Зиняки М. Журуна:

Папа застаўся жывы толькі таму, што ён у той дзень не начаваў у хаце, ён быў на рабоце ў Астрыно. Ён гаварыў, колькі б мы ні збіраліся, у яго вечна была адна просьба. Казаў: дзеці, не дапілі, не даелі, не даспалі, абы не было вайны. Это был день ада на земле. В качестве мести за связь с партизанами на рассвете гитлеровцы согнали жителей деревни в два сарая, детей расстреливали на глазах у родителей. Строения подожгли. Тех, кто пытался выбраться из пылающего ада, добивали автоматными очередями. Разграбленные дома горели, словно траурные свечи, к полудню деревня превратилась в пепелище. 484 человека погибли в огне.