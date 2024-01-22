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Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека

22 января 2024 17:07
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Новости Беларуси. Есть даты, которые белорусы не забывают и чтят память воинов без срока давности. Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В то морозное утро погибли 484 человека. Их память 22 января почтили митингом-реквиемом.

Нашему корреспонденту Галине Буро удалось пообщаться с представительницей семьи, которую затронула страшная трагедия.

Холодные плиты ей не обжигают руки. Все же здесь имена ее родных.

Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека-1

Тут уся папіна сям’я. Во бабуля Аляксандра. Тут цёця яго.

А еще мать и отец, родная сестренка – их имена увековечены в камне. Лилия Чеботаревич – дочь одного из немногих уцелевших жителей деревни Зиняки. Вспоминает, что отец часто приходил на это место один, говорил: «Схожу к своим».

Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека-4

Дети понимали: он вспоминает роковой 1944-й год. Как жгут и расстреливают любимых людей, а он не может им помочь.

Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека-7

Лилия Чеботаревич, дочь выжившего жителя деревни Зиняки МЖуруна:
Папа застаўся жывы толькі таму, што ён у той дзень не начаваў у хаце, ён быў на рабоце ў Астрыно. Ён гаварыў, колькі б мы ні збіраліся, у яго вечна была адна просьба. Казаў: дзеці, не дапілі, не даелі, не даспалі, абы не было вайны.

Это был день ада на земле. В качестве мести за связь с партизанами на рассвете гитлеровцы согнали жителей деревни в два сарая, детей расстреливали на глазах у родителей. Строения подожгли. Тех, кто пытался выбраться из пылающего ада, добивали автоматными очередями. Разграбленные дома горели, словно траурные свечи, к полудню деревня превратилась в пепелище. 484 человека погибли в огне.  

Ровно 80 лет назад фашисты сожгли деревню Зиняки в Щучинском районе. Страшной смертью умерли 484 человека-10

Галина Буро, корреспондент:
Вот здесь находится братская могила, и родственники установили памятники. Вот мы видим перечень семьи, кому сколько лет было, а в конце написано «Без имени – 1 день». Это ребенок, который был убит в день своего рождения. Ему даже не успели дать имя.

Этот факт лег в основу мемориала: скульптура матери с младенцем на руках, охваченная огнем, на месте преступления против человечности без срока давности. Ежегодно 22 января митинг-реквием. Неравнодушные белорусы приезжают возложить цветы как символ невыносимой скорби за безвинно убитых людей.

Далее смотрите в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Галина Буро # Новости Гродно и Гродненской области

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