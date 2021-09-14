«Без эмоций история – набор фактов». Посмотрите, какой проект стартует в краеведческом музее в Пуховичах

Новости Беларуси. Интерактивный проект разрабатывают в Пуховичском районном краеведческом музее. Его задача – активнее вовлечь гостей музеев в изучение экспозиций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Интерактивный проект разрабатывают в Пуховичском районном краеведческом музее. Его задача – активнее вовлечь гостей музеев в изучение экспозиций, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Вместо квестов, которые используются почти во всех музеях, здесь экскурсионным группам предлагают просмотреть на большом экране эксклюзивные фотографии, которые хранятся только в фондах и архивах.
Сопровождать снимки будет лекция в стихотворной форме, что должно вызвать у зрителей больше неподдельных эмоций.
Юлия Гулецкая, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:
Без эмоций любая история – это лишь набор фактов. Просмотрели и далее проводим викторину: то есть участники отвечают на вопросы, что за событие, когда оно произошло, где. А уже после викторины даем возможность создать свою собственную выставку, причем экспонаты расположены абсолютно в разных залах, потому что это может быть и произведения искусства, и фотографии, и письма, и воспоминания, и даже элементы одежды. То есть получается, что наши посетители превращаются в активных участников. И каждый из них говорит хотя бы по несколько слов о том, что он отыскал по этой теме. То есть получается такое взаимодействие. Посетители сами проводят экскурсию. Ну и, с одной стороны, можно так сказать, они пишут историю, имея уже опыт предшествующих поколений.
В качестве прототипа интерактивной экскурсии сейчас используют знаменитое сражение у деревни Узляны.
В июле 1944 года батарея 220-го артиллерийского полка совместно с танковым взводом за три часа ночного боя отбила шесть вражеских атак, уничтожила много живой силы и техники противника. В музее также ждут интересные предложения от жителей района.