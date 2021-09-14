«Без эмоций история – набор фактов». Посмотрите, какой проект стартует в краеведческом музее в Пуховичах

Юлия Гулецкая, научный сотрудник Пуховичского районного краеведческого музея:

Без эмоций любая история – это лишь набор фактов. Просмотрели и далее проводим викторину: то есть участники отвечают на вопросы, что за событие, когда оно произошло, где. А уже после викторины даем возможность создать свою собственную выставку, причем экспонаты расположены абсолютно в разных залах, потому что это может быть и произведения искусства, и фотографии, и письма, и воспоминания, и даже элементы одежды. То есть получается, что наши посетители превращаются в активных участников. И каждый из них говорит хотя бы по несколько слов о том, что он отыскал по этой теме. То есть получается такое взаимодействие. Посетители сами проводят экскурсию. Ну и, с одной стороны, можно так сказать, они пишут историю, имея уже опыт предшествующих поколений.