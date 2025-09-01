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Великобританию охватила волна антимиграционных протестов

01 сентября 2025 06:30
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Миграция становится политической проблемой в Великобритании. Страну охватила новая волна митингов против размещения беженцев в отелях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Великобританию охватила волна антимиграционных протестов-2

Демонстрации начались после того, как апелляционный суд отменил установленный неделю назад временный запрет на предоставление убежища мигрантам в гостинице Эппинга. Этому предшествовал случай, когда один из жильцов отеля был обвинен в сексуальном насилии. Ситуация побудила людей еще активнее бороться с законодательством, которое обязывает власти Великобритании размещать беженцев в стране несмотря ни на что. Отметим, ранее отели не предоставлялись мигрантам как убежища, но в связи с ростом числа прибывших, мест в специальных пунктах размещения просто не осталось.

# Великобритания # Протесты

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