Великобританию охватила волна антимиграционных протестов

Демонстрации начались после того, как апелляционный суд отменил установленный неделю назад временный запрет на предоставление убежища мигрантам в гостинице Эппинга. Этому предшествовал случай, когда один из жильцов отеля был обвинен в сексуальном насилии. Ситуация побудила людей еще активнее бороться с законодательством, которое обязывает власти Великобритании размещать беженцев в стране несмотря ни на что. Отметим, ранее отели не предоставлялись мигрантам как убежища, но в связи с ростом числа прибывших, мест в специальных пунктах размещения просто не осталось.