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Беларусь передала Вьетнаму партию самосвалов БЕЛАЗ

01 сентября 2025 06:29
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По поручению Президента председатель Палаты представителей прибыл с визитом во Вьетнам. В провинции Лаокай состоялась передача партии карьерных самосвалов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь передала Вьетнаму партию самосвалов БЕЛАЗ-2

Это десять 45-тонных машин. Беларусь заинтересована в эффективной работе нашей техники, а потому предлагает также обучить специалистов, обеспечить сервисное обслуживание машин. Уже подписаны двусторонние документы о поставках белорусской и вьетнамской продукции. Речь об отгрузке 500 тонн каучука, а также поставке шин для тяжелой техники. В ходе визита запланированы встречи Игоря Сергеенко с Президентом Вьетнама, генсеком Коммунистической партии. В эти дни Вьетнам готовится к празднованию Дня Независимости и 80-летия Августовской революции. Высокий уровень приема нашей делегации, в составе которой также представители деловых кругов, – это показатель особого уважения. 

# Беларусь-Вьетнам # Международное сотрудничество

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