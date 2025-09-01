Беларусь передала Вьетнаму партию самосвалов БЕЛАЗ

Это десять 45-тонных машин. Беларусь заинтересована в эффективной работе нашей техники, а потому предлагает также обучить специалистов, обеспечить сервисное обслуживание машин. Уже подписаны двусторонние документы о поставках белорусской и вьетнамской продукции. Речь об отгрузке 500 тонн каучука, а также поставке шин для тяжелой техники. В ходе визита запланированы встречи Игоря Сергеенко с Президентом Вьетнама, генсеком Коммунистической партии. В эти дни Вьетнам готовится к празднованию Дня Независимости и 80-летия Августовской революции. Высокий уровень приема нашей делегации, в составе которой также представители деловых кругов, – это показатель особого уважения.