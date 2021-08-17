Это чистый продукт без химии. Почему белорусские арбузы лучше привозных?

Анастасия Макеева, корреспондент:

Полосатый рейс уверенно движется по Беларуси. Поклонников наших арбузов становится все больше. Узнаем, в чем же преимущество нашей ягоды перед заморской.

Мечислава Францевича справедливо назвать арбузным «папой». В мире бахчевых ученый уже 20 лет. Признается, тренд на свое не новый. Сочный десерт выращивали еще век назад. А глобальное потепление создало для этой культуры все условия. К тому же, наши почвы легкие, воздухообеспеченные, что очень по нраву алому плоду. Сегодня ароматный урожай созревает на площади в 200 гектаров в разных регионах страны. Но в промышленных масштабах, ставка, конечно, на юг.

Мечислав Степуро, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией технологических исследований Республиканского предприятия «Институт овощеводства»:

Есть академик Пивоваров, он много по селекции семеноводства овощных культур работал в России. Он пишет, что у арбузов генетически заложено в памяти где-то до 44-45-й широты. Мы находимся на 52-й, голландцы на 50-й, они нам ближе. Мы остановились на выращивании четырех гибридов голландской селекции – это «Романза», «Топ Ган», «Бедуин», «Мельсини», «Белорусский 47». Ими занимаются и фермеры, и частники. Они дают прекрасный урожай в наших условиях.

Шлейф подкормок, защита от вредителей позволяет выращивать экологически чистый продукт без химии. Особенно хорошо лакомство отзывается на магниевые удобрения, потому что в арбузах этого элемента в 10 раз больше, чем в той же капусте. Сахар представлен в виде сахарозы, глюкозы, фруктозы. Подсластить душу могут даже диабетики.

Мечислав Степуро:

Те арбузы, которые выращивают 2 000 километров от нас, продают и на улицах, везде, где хочешь, на дорогах. Но они их обрабатывают жесткими препаратами, которые держат удары 3-5 месяцев, мы знаем это. Обычно арбуз должен храниться 1,5-2 месяца, не больше. Есть случаи отравления людей и аллергические реакции, а мы же покупаем для детей, поэтому это важно. Анастасия Макеева:

Может, вы там на поле приходите, разговариваете с ними, здороваетесь.

Владимир Крапивка, глава фермерского хозяйства:

Обязательно. Всегда надо смотреть. Сама биоэнегетика на любом поле. Я еще был предателем колхоза, прихожу на зерновые, стану, поговорю с полем.

Владимир Крапивка в фермерском деле уже 18 лет. Начинал с супового набора: морковь, картофель, лук. Пока Мечислав Степуро не предложил познакомить с полосатой дамой. 13 лет назад посадил на авось и забыл. А потом в море травы нашел плоды по 20 килограммов. Решил рискнуть и разбавить овощные поля в Смолевичском районе арбузами. Сегодня на солнышке греются 11 сортов. Год на год не приходится, все-таки не юг. Но ростовские корни взяли свое. Владимир Крапивка:

Я вырос на арбузах, уходили домой, кусок хлеба, арбуз. Кулаком бьешь, барашку берешь, с хлебом съедаешь, вот и пообедал.

Августа в семье бахчевода ждут особенно и наслаждаются арбузным коктейлем два месяца. Есть и свои покупатели. На привозные арбузы раньше 10 августа даже не смотрите. Нитраты перечеркнут все витамины. Несколько советов по выбору летнего хита для вас. Владимир Крапивка:

Вот этот более зрелый. Анастасия Макеева:

Этот звонче, значит этот лучше.

Владимир Крапивка:

Видите, бочок пожелтел, значит он уже спелый, второе – шурпатость, это значит, что пчелами опылялся, значит здоровый. Эти ребра однородные, видите, какой хороший пупик. Анастасия Макеева:

Это девочка или мальчик? Владимир Крапивка:

Тут все девочки, мужчина тут один – я.

В Ростове с арбузами квасят капусту и варят мед. Лучшего угощения на зиму не придумаешь. Продегустировать полосатый урожай предложили и нашей съемочной группе. Только не оставляйте корки на поле. Прилетят скворцы, и все труды уйдут насмарку. Анастасия Макеева:

Вкусный, сладкий. А семечки, есть в них польза?

Владимир Крапивка:

Обязательно. Они попадают в большую кишку, очищают. У нас сама кожура намного тоньше, нежнее, поэтому они и хранятся чуть хуже, но качество намного лучше.

Пока горячий сезон, включайте этот чудо-плод в свой рацион. Он содержит много солей калия, натрия, фосфор, витамин С – источник молодости и здоровья. С помощью арбузов можно даже похудеть. Например, если экстренно нужно сбросить пару лишних кило к важному событию. Правда, никакая моно-диета не обеспечит вам длительного результата. Раз в неделю можно сделать разгрузочный день и почистить почки. Только следите, чтобы ваш рацион был не меньше, чем 600 калорий, иначе можно уйти в минус. Три килограмма продукта достаточно для детокс-истории.

Анна Бедрицкая, диетолог, врач-нутрициолог:

100 граммов арбуза – это 2 столовые ложки сахара, поэтому есть противопоказания к употреблению арбуза, это люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, потому что арбуз содержит много клетчатки, может вызвать метеоризм, вздутие, диарею. Противопоказан людям с заболеваниями поджелудочной железы и предстательной железы. Также противопоказан людям с заболеваниями почек. Что касается беременных, здесь противопоказания только на ночь, потому что плод давит на мочевой пузырь. Перспективы стать арбузным раем и «купляць беларускае» есть. Ученые вкладывают все силы, и если солнце будет на нашей стороне, то нам и карты в руки. Беларусь, например, занимает четвертое место в мире по экспорту томатов. Так что все впереди.

Мечислав Степуро:

Производим где-то 5 000 при урожайности 25 тонн, мы заменяем 30-40 % от необходимого. Вот если будем выращивать 600-800 гектаров, то мы можем просто отказаться от ввозных арбузов.