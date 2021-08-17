Как будет проходить «Лістапад» в 2021 году? Дирекция кинофестиваля рассказала, что будет в конкурсной программе
Новости Беларуси. 17 августа состоится брифинг, посвященный вопросам организации 27-го Минского международного кинофестиваля «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Буквально на днях дирекция кинофорума определилась со сроками его проведения. А уже 17 августа раскроют и многие подробности предстоящего события.
Форум пройдет с 20 по 26 ноября. Известно, что штаб кинофестиваля будет работать на базе киностудии «Беларусьфильм». Ожидается, что в 2021 году основная конкурсная программа «Лістапада» будет включать в себя основные конкурсы игрового и документального кино, конкурс молодежных лент и фильмы для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк».
Как и прежде, постараются представить лучшие достижения мирового кинематографа. Но в то же время уделят внимание таким датам, как 80-летие начала Великой Отечественной войны и 50-летие белорусской анимации.