Прямой эфир

Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия

17 августа 2021 07:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Начиная с 17 августа, минская милиция обратит пристальное внимание на граждан, которые совершают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия-1

Речь о семьях, где возникают конфликты. Взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. И, как следствие, драки, истязания и угрозы. Несмотря на то, что мера наказания за подобные действия в нашей стране достаточно суровая – от ареста сроком на полгода до лишения свободы – ежесуточно в Минске регистрируется 30-40 сообщений о скандалах в семьях.

Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия-4

И потому правоохранители в целях профилактики на протяжении пяти дней попытаются не допустить повторные ситуации. Где-то словом, а где-то делом: беседуя с дебоширами, вынося предупреждения и защитные предписания, а также постановкой на профилактический учет и при необходимости психологической помощью жертвам домашнего насилия.

# Милиция Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»
17 августа 2021 07:16

«Будет интересная борьба». Стали известны результаты жеребьёвки на конкурсы «Танковый биатлон» и «Меридиан»

Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения
17 августа 2021 06:53

Введут регистрационные карты для водителей и транспорта? Александр Лукашенко одобрил предложенные Минтрансом изменения

Вадим Гигин: методичка Шарпа – битая карта. А где её побили? Здесь
16 августа 2021 21:07

Вадим Гигин: методичка Шарпа – битая карта. А где её побили? Здесь