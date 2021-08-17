Минская милиция посетит неблагополучные семьи в целях профилактики домашнего насилия

Новости Беларуси. Начиная с 17 августа, минская милиция обратит пристальное внимание на граждан, которые совершают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь о семьях, где возникают конфликты. Взрослые злоупотребляют спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. И, как следствие, драки, истязания и угрозы. Несмотря на то, что мера наказания за подобные действия в нашей стране достаточно суровая – от ареста сроком на полгода до лишения свободы – ежесуточно в Минске регистрируется 30-40 сообщений о скандалах в семьях.