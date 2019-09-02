«Это было классно». Президент Беларуси провёл первый урок для старшеклассников в новой школе Минска

Новости Беларуси. После торжественного открытия школы Президент зашел в один из классов и провел для старшеклассников первый урок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он вызвал нескольких учеников к доске и пообщался с ребятами на разные темы. Образование – это единый процесс, в котором участвуют дети, родители и учителя. Александр Лукашенко принял участие в открытии новой школы в Минске Говорили об учебе в школе, выборе будущей профессии, занятиях спортом, вопросах экологии и многом другом.

Первый урок во многих белорусских школах посвящен тому, как ученики видят настоящее и будущее государства, свое участие в его развитии.

Была классная возможность поговорить с Президентом Республики Беларусь. Была возможность попросить у него о какой-то просьбе, задать какой-либо вопрос. Это было классно.

Огромная гордость за то, что у нас такой Президент, за то, что он посетил нашу школу. У него огромный кругозор. Много чего знает.

Рассказывал, как он учился, как был педагогом истории, как дети его хорошо слушались и то, что ему было очень интересно с ними. Нам интересно было его слушать. Он отвечал нам на интересующие нас вопросы. На все ответил.