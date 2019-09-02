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Поломка инженерных коммуникаций под асфальтом стала причиной 8-балльных пробок в центре Минска

02 сентября 2019 12:09
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Новости Беларуси. Центр Минска 2 сентября застыл в восьмибалльных пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поломка инженерных коммуникаций под асфальтом стала причиной 8-балльных пробок в центре Минска-1

Для многих водителей стали неожиданностью изменения в организации движения на главном столичном проспекте. Возле площади Якуба Коласа устраняют поломку инженерных коммуникаций под асфальтом. Уже к завтрашнему утру работы планируют закончить. Движение автомобилей вновь будет по четырем полосам, пока же оно открыто по двум.

# Пробки # общество # Фотофакт

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