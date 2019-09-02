Поломка инженерных коммуникаций под асфальтом стала причиной 8-балльных пробок в центре Минска

Для многих водителей стали неожиданностью изменения в организации движения на главном столичном проспекте. Возле площади Якуба Коласа устраняют поломку инженерных коммуникаций под асфальтом. Уже к завтрашнему утру работы планируют закончить. Движение автомобилей вновь будет по четырем полосам, пока же оно открыто по двум.