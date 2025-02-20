Шаг в будущее – в центре вспомогательной репродукции «‎Эмбрио» осваивают новые технологии таймлапс

Развитие медицины предполагает и использование инновационных методов. Порой именно они способны совершить настоящее чудо. В центре вспомогательной репродукции «Эмбрио» осваивают новые для Беларуси технологии таймлапс. С помощью инкубатора нового поколения эмбриологи буквально по минутам могут отследить развитие крошечных организмов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внутри умной техники – сложные камеры и микроскопы, встроен искусственный интеллект. Об инновациях, которые помогают исполнять сокровенные мечты – Виолетта Шаблинская.

Искусственный интеллект, встроенные камеры, микроскопы. Это инкубатор нового поколения. Технологии таймлапс – первыми в Беларуси – осваивают в центре вспомогательной репродукции «Эмбрио».

Елена Петровская, эмбриолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Он делает фото развития эмбриона в непрерывном режиме времени. Каждое фото делается каждые пять минут и по окончанию культивирования мы можем сделать видео развития эмбриона. Как по минутам в этом инкубаторе развиваются крошечные организмы, врачи видят на экране компьютера. Уже не нужно специально доставать чашу с биоматериалом. Меньше стресса для клеток, а значит меньше рисков навредить. И выше вероятность получить здоровые эмбрионы.

Ольга Якуц, эмбриолог центра вспомогательной репродукции «Эмбрио»:

Если честно, первое наше впечатление – это восторг! Потому что мы видим с первой секунды развития будущего ребеночка. Все секретные моменты о развитии каждой клеточки эмбриончика теперь мы можем видеть. В 12 ячейках могут вырасти почти 170 эмбрионов. Лучшие передают пациентам. Условия как в утробе матери, в инкубаторе создают и поддерживают компьютеры. К слову, благодаря искусственному интеллекту можно вовремя обнаружить и генетические нарушения. Ольга Якуц:

Мы можем сравнить несколько эмбрионов между собой по морфогенетическим признакам и определить какой более перспективен для подсадки, либо для заморозки. Посмотрите, какие потрясающие эмбрионы у нас получились. Высокие технологии плюс компетенции самих врачей. Это главная формула успеха клиники «Эмбрио» в решении проблемы бесплодия. Новый инкубатор позволит оказывать помощь тысячам пациенток еще эффективнее.