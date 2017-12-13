«Это были самые простые Буратинки с картонными шапочками, Снежинки с марлевыми платьицами». Популярные новогодние костюмы тогда и сейчас

Костюмы, которые шили к Новому году наши мамы и бабушки остались давно в прошлом. О новогодних карнавальных нарядах handmade 50-летней давности теперь напоминают лишь черно-белые снимки. В новом тысячелетии в моде цвет, фабричный пошив и разнообразие образов.
Стены «Ясли-сад №126 г. Минска», которому 55 лет, помнят и советские праздники, и современные. Не даёт забыть прошлое и настоящее заведующая Светлана Викентьевна, которая руководит садом вот уже более сорока лет.
Светлана Гашина, заведующая ГУО «Ясли-сад №126 г. Минска»:
Мне хочется отметить: какие были новогодние костюмы, какие были праздники в шестидесятых, семидесятых годах. Это были самые простые Буратинки с картонными шапочками, Снежинки с марлевыми платьицами, Зайчики с шитыми ушками. Сейчас у нас очень много разнообразных костюмов, дети наши яркие, красивые. Все это делается и руками родителей, и воспитателей, в связи с тем, что у нас очень сплоченный, слаженный коллектив, который работает много лет вместе. Мы стараемся всё это делать своими руками.
Метаморфозы, которые произошли с карнавальными костюмами за последние 20–30 лет, коснулись не только материалов, из которых они изготавливаются, но и самих персонажей, которыми хотят быть дети. Если раньше все были Петрушками, Зайчиками и Снежинками, и шили эти костюмы сами мамы и бабушки, то теперь все сплошь «Человеки-Пауки» и «Супермены». И купить такой костюм можно запросто в любом детском магазине или на рынках. Неизменным остается и сегодня, и тогда – радость прихода Нового года и запах ели – символа этого праздника.
Светлана Гашина:
Накануне Нового года очень много забот у нас, у детей, у родителей. Не один человек не остается равнодушным к подготовке и празднованию Нового года. В каждой возрастной группе мы ставим маленькие ёлочки, большая новогодняя ёлка будет 28 декабря. В те времена, когда я только начинала работать в нашем дошкольном учреждении, у нас была живая настоящая ёлка, аромат которой простирался на весь наш детский сад. Можно было слышать во всех группах, помещениях. Это было красиво, это было нарядно, но это было простенько. Сейчас же ёлка искусственная, но она пышная, нарядная, красивая.
Новогодние хлопоты были и в шестидесятых, и семидесятых годах, есть они и сейчас. Уж такой это праздник. Особое настроение в декабре создают яркие огни и мишура, хлопушки и шары. В ожидании Деда Мороза и Снегурочки все – и дети, и взрослые.
О том, какие новогодние костюмы будут надевать дети в этом году, смотрите на видео.