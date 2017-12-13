«Это были самые простые Буратинки с картонными шапочками, Снежинки с марлевыми платьицами». Популярные новогодние костюмы тогда и сейчас

Костюмы, которые шили к Новому году наши мамы и бабушки остались давно в прошлом. О новогодних карнавальных нарядах handmade 50-летней давности теперь напоминают лишь черно-белые снимки. В новом тысячелетии в моде цвет, фабричный пошив и разнообразие образов.

Стены «Ясли-сад №126 г. Минска», которому 55 лет, помнят и советские праздники, и современные. Не даёт забыть прошлое и настоящее заведующая Светлана Викентьевна, которая руководит садом вот уже более сорока лет.

Светлана Гашина, заведующая ГУО «Ясли-сад №126 г. Минска»:

Мне хочется отметить: какие были новогодние костюмы, какие были праздники в шестидесятых, семидесятых годах. Это были самые простые Буратинки с картонными шапочками, Снежинки с марлевыми платьицами, Зайчики с шитыми ушками. Сейчас у нас очень много разнообразных костюмов, дети наши яркие, красивые. Все это делается и руками родителей, и воспитателей, в связи с тем, что у нас очень сплоченный, слаженный коллектив, который работает много лет вместе. Мы стараемся всё это делать своими руками.

Метаморфозы, которые произошли с карнавальными костюмами за последние 20–30 лет, коснулись не только материалов, из которых они изготавливаются, но и самих персонажей, которыми хотят быть дети. Если раньше все были Петрушками, Зайчиками и Снежинками, и шили эти костюмы сами мамы и бабушки, то теперь все сплошь «Человеки-Пауки» и «Супермены». И купить такой костюм можно запросто в любом детском магазине или на рынках. Неизменным остается и сегодня, и тогда – радость прихода Нового года и запах ели – символа этого праздника.