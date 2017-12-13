Стратегию развития науки обсудят на II Съезде ученых в Минске 13 декабря

Белорусская столица принимает II Съезд ученых. Участие в работе форума примет и Президент Александр Лукашенко. Подобная встреча проходила 10 лет назад, и все это время специалисты Академии наук работали над планом развития всей научной отрасли.

Новости Беларуси. Доля прорывных научных исследований в ближайшие два десятилетия должна составить 30 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такую задачу перед белорусскими учеными ставит Стратегия развития науки.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Выделяется 3 этапа. Каждый этап имеет свои акценты, особенности. Если на первом этапе это модернизация, совершенствование существующей экономики, следующий этап – это переход на цифровую экономику. И дальше – это интеллектуализация общества. Ведь интеллектуальное общество предполагает – как в мире, так и в Беларуси – формировать основу ВВП.

Съезд начал работу 12 декабря сразу на двух площадках, одна из которых собрала молодых ученых. Около 300 специалистов представили свои изобретения в области робототехники, медицины, безопасности. На примере успешных стартапов обсуждали, как создавать и грамотно продавать свой продукт.