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Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут?

12 декабря 2017 20:03
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Новости Беларуси. По короткому пути. Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут? -1

Дорога будет проходить с улицы Ваупшасова через Колодищи Минского района. Новая магистраль будет короче существующей на 20 км, а значит добраться до аэропорта и обратно будет гораздо быстрее.

Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут? -3

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Строительство такого участка дороги на примере реконструкции трассы Минск-Гродно длятся, как минимум, два года. А ещё необходимо как минимум год это проектировать.

Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут? -5


 

# общество # Автодороги Беларуси # Фотофакт # Денис Овсяников

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