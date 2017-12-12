Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут?

Новости Беларуси. По короткому пути. Из столицы в Национальный аэропорт Минск планируют построить новую магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дорога будет проходить с улицы Ваупшасова через Колодищи Минского района. Новая магистраль будет короче существующей на 20 км, а значит добраться до аэропорта и обратно будет гораздо быстрее.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:

Строительство такого участка дороги на примере реконструкции трассы Минск-Гродно длятся, как минимум, два года. А ещё необходимо как минимум год это проектировать.