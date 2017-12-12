Прямой эфир

Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку

12 декабря 2017 20:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Все краски жизни для тебя». Благотворительный марафон с участием волонтёров и белорусских артистов – продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку -1

На этот раз вечер посвятили двухлетнему Павлу. Из-за кровоизляния в мозг у мальчика нарушены зрение, слух и речь. Поддержали акцию и артисты: Александр Солодуха, Тео, Ольга Рыжикова, Наталья Тамело. Перед концертом работали ярмарка и фотозона, а театр мимов и аквагрим добавили ярких красок вечеру. Все собранные средства будут переданы на реабилитацию ребёнка.

Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку -3

Наталья Тамело, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Вся общая канва этого концерта направлена именно на помощь определённому ребёнку. Здесь весь концерт так строится – на мыслях, на помощи. 

# общество # Благотворительная акция # Фотофакт # Наталья Тамело

Другие новости рубрики

Все новости
Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут?
12 декабря 2017 20:03

Из Минска в Национальный аэропорт построят новую магистраль: откуда будет проходить маршрут?

В Минске прошёл благотворительный бал: вырученные деньги потратят на подарки для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата
12 декабря 2017 19:49

В Минске прошёл благотворительный бал: вырученные деньги потратят на подарки для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году
12 декабря 2017 19:36

Спортивно-культурный центр БГУКИ откроют к Евроиграм в 2019 году