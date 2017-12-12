Марафон «Все краски жизни для тебя» в Минске 11 декабря посвятили 2-летнему больному ребёнку

Новости Беларуси. «Все краски жизни для тебя». Благотворительный марафон с участием волонтёров и белорусских артистов – продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На этот раз вечер посвятили двухлетнему Павлу. Из-за кровоизляния в мозг у мальчика нарушены зрение, слух и речь. Поддержали акцию и артисты: Александр Солодуха, Тео, Ольга Рыжикова, Наталья Тамело. Перед концертом работали ярмарка и фотозона, а театр мимов и аквагрим добавили ярких красок вечеру. Все собранные средства будут переданы на реабилитацию ребёнка.