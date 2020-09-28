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Живое сердце. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси записали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО

28 сентября 2020 15:34
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Новости Беларуси. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси опубликовали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Живое сердце. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси записали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО-1

Живое сердце. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси записали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО-3

24 часа в сутки военнослужащие соединения стоят на страже белорусского неба: несут боевое дежурство и выполняют свои задачи. В их службе не бывает мелочей. Ведь от этого зависит безопасность и неприкосновенность воздушных границ нашего государства. Они слишком хорошо знают цену мирному небу.

Живое сердце. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси записали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО-6

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# Государственная социальная политика # общество # Екатерина Забенько # Фотофакт

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