Живое сердце. Трогательный ролик в поддержку мирной Беларуси записали бойцы 8-й радиотехнической бригады ВВС и войск ПВО

24 часа в сутки военнослужащие соединения стоят на страже белорусского неба: несут боевое дежурство и выполняют свои задачи. В их службе не бывает мелочей. Ведь от этого зависит безопасность и неприкосновенность воздушных границ нашего государства. Они слишком хорошо знают цену мирному небу.