28 сентября. Сколько в Беларуси зарегистрировано случаев коронавируса?

Новости Беларуси. В Беларуси на 28 сентября выздоровели и выписаны 74 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С момента вспышки инфекции зарегистрировано почти 80 тысяч случаев болезни. В лабораториях проведено более 1 миллиона 800 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 822 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.