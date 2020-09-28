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28 сентября. Сколько в Беларуси зарегистрировано случаев коронавируса?

28 сентября 2020 14:57
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Новости Беларуси. В Беларуси на 28 сентября выздоровели и выписаны 74 167 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

28 сентября. Сколько в Беларуси зарегистрировано случаев коронавируса?-1

С момента вспышки инфекции зарегистрировано почти 80 тысяч случаев болезни. В лабораториях проведено более 1 миллиона 800 тысяч исследований. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 822 пациента с рядом хронических заболеваний и выявленным коронавирусом.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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