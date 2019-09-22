«Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках»

Новости Беларуси. Как оценить дорогу глазами водителя с 1,8 промилле, но не пригубив? Это вполне возможно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Отрезвляющий гаджет – «пьяные очки». Тестируем на закрытом полигоне.

– Видите палец?

– Вижу!

– Возьмите его!

Примерив аксессуар, сами понимаем: проехать не в состоянии. А вот инструктор по контраварийному вождению Анатолий Шевченко решается. Пресловутое было и стало. Сперва он проехал без очков – траектория и скорость завораживает. Потом с хмельной пеленой.

Я не могу быстро ехать, потому что не могу определить расстояние.