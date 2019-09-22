Выпили три раза, измерили промилле в крови. Трое водителей приняли участие в «пьяном эксперименте». Что из этого вышло?

Новости Беларуси. Дмитрий, Кристина, Михаил – практикующие автомобилисты. Но сегодня, в законный выходной, они согласились оставить свои авто ради того, чтобы выпить горячительного, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Повод нашелся – мы проведем эксперимент и попытаемся вывести закономерность между дозами принятого алкоголя и промилле.

Напомним, в Беларуси допустимый уровень содержания алкоголя в крови у водителя 0,3 промилле. Пить или водить? Как правило, законопослушные автолюбители не страдают муками выбора. Вот только понятие «остаточное» в законе не прописано, да и у каждого есть внутренний цензор и индивидуальная мера. Как известно, кто вооружен (в данном случае знаниями), тот предупрежден, а значит, застрахован от необдуманных поступков. Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе Михаил одолел пол литра некрепкого пива, Кристина – 150 граммов столового вина, а Дмитрий осушил 100-граммовую рюмку водки. Кстати, присоединилась к опыту и наша съемочная группа. Мы позволили себе 400 граммов кваса, который вызывает тревогу у водителей, и банку пива (так называемой «нулевочки»).

Между первой и второй отправляемся в наркологический диспансер на освидетельствование. Прошло буквально 30 минут, и все поочередно «дуют в трубку».

Итак, данные промежуточного зачета. Квас и «нулевочка» дали по нулю. Дмитрий пил самый крепкий напиток, и для него явный запрет на руль – 0,48 промилле. Кристина после внушительного бокала вина выдула 0,16 промилле, у Михаила – 0,18. Пивного дегустатора мы отправляем сразу же на анализ крови. И здесь любопытное заключение – 0,33 промилле.

Алексей Александров, главный врач Минского областного клинического центра «Психиатрия-наркология»:

Каждый человек уникален: вес, рост, состояние пищеварительной системы. 0,3 – это наличие алкоголя в крови, то есть что до сыворотки крови из выпитого алкоголя в конкретный момент всосалось столько-то, соответственно, процентов. Промилле означает тысячную долю: процент – сотая, промилле – тысячная. 0,3 – это первый порог. Выпив литр, человек обязательно пройдет через порог 0,3.

Эксперимент водителей во имя трезвости продолжается. Трио участников идут на второй заход. Прямо в наркологическом отделении добавляют градус. Дмитрий опустошает еще рюмку в 50 граммов водки, Кристина выпивает еще 150 граммов вина, Михаил вливает в себя еще большой бокал пива. Теперь наши дегустаторы в режиме ожидания: по техинструкции алкотестер выдаст результат не меньше, чем через 15 минут после приема.

Подошло время сделать очередной замер. Участники нашего эксперимента явно уже в легком хмельном ударе. Результаты: здесь лидирует по количеству промилле самый крепкий напиток, следом – пиво, после – вино. Итог: все дозы превышают допустимую норму в 0,3 промилле. Ответственность за пьяную езду в Беларуси хотят ужесточить: как планируют наказывать нерадивых водителей

Кристина и Дмитрий отправляются на анализ крови и решаются на последнюю фазу – третий подход. Каждый добавляет по своему напитку: еще 50 граммов водки, 150 граммов вина и пол литра пива. И снова выжидают.

Алексей Александров:

Примерно считается, что с 0,5 до 1,5 промилле у человека состояние легкой степени опьянения, с 1,5 до 2,5 промилле – соответственно, средней тяжести, ну и от 2,5 и выше – это уже тяжелое опьянение. «Это был удар по мозгу. Ты теряешь ориентацию». Что чувствует водитель во время движения в «пьяных очках» Пришло время снимать показания. Визуальные ощущения. Дмитрию, который пил водку, нарколог диагностирует дизартрию – это когда язык заплетается. Выдают блестящие глаза и милая улыбка и Кристину. А слегка пошатывающийся Михаил после пива выстроил регулярный маршрут в уборную.