Катался на микроавтобусе, пока родители были на свадьбе. 18-летний парень устроил пьяное ДТП в Кобринском районе

Новости Беларуси. Лариса Король, к слову, директор Бельской школы, шокирована тем, как непедагогично поступил ее 18-летний сын. Пока родители гуляли на свадьбе, их Антон попал в криминальную сводку, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лариса Король:

Мы не могли предположить, что столько всего вместе в одну точку сведется и образуется. Пускай это для него уроком будет!

Вот дерево, вот и семейный микроавтобус. Теперь они порознь, но их встреча вечером 14 сентября была неизбежна. Устроил такое ее выпивший бесправник. Потом сотрудники ГАИ установили в крови водителя 0,6 промилле алкоголя. В салоне нашлись и улики – пустые бутылки от пива.