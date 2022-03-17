Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?

Инфоснаряды просеиваем через сито правды в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Алексеюк, СТВ: Прямо сейчас развенчаем один из фейков, который взволновал жителей юга Беларуси.

Вечером 16 марта соцсети преимущественно экстремистского толка буквально взорвались сообщениями о якобы звуках разорвавшихся снарядов. Барановичи, Столин, Ляховичи, Ганцевичи, Пинск – чаты этих городов запестрили сообщениями про активность авиации и взрывы. И здесь же родилась псевдоистина: это не что иное, как Беларусь нападает на Украину. И явный вердикт этой онлайн-панике – фейк.

А вот реальность: военное ведомство нашей страны проводит практические занятия по огневой, тактической и специальной подготовке. В этом мероприятии задействован ряд полигонов: Брестский, Гожский, Чепелево, Домановский, Обуз-Лесновский, Ружанский, Лосвидо.

Те же, кому правда глаза режет, продолжают связывать параллели.