Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?

Инфоснаряды просеиваем через сито правды в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфоснаряды просеиваем через сито правды в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Прямо сейчас развенчаем один из фейков, который взволновал жителей юга Беларуси.
Вечером 16 марта соцсети преимущественно экстремистского толка буквально взорвались сообщениями о якобы звуках разорвавшихся снарядов. Барановичи, Столин, Ляховичи, Ганцевичи, Пинск – чаты этих городов запестрили сообщениями про активность авиации и взрывы. И здесь же родилась псевдоистина: это не что иное, как Беларусь нападает на Украину. И явный вердикт этой онлайн-панике – фейк.
А вот реальность: военное ведомство нашей страны проводит практические занятия по огневой, тактической и специальной подготовке. В этом мероприятии задействован ряд полигонов: Брестский, Гожский, Чепелево, Домановский, Обуз-Лесновский, Ружанский, Лосвидо.
Те же, кому правда глаза режет, продолжают связывать параллели.
Приблизительно в то же время, когда жителям юга Беларуси слышались какие-то взрывы, появилось сообщение об обстреле украинского города Сарны Ровенской области.
Однако утомленное инфовойной Минобороны нашей страны еще раз настойчиво напоминает, что никаких мероприятий мобилизации в республике не проводится. Все мероприятия осуществляются планово. А белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации на территории Украины.