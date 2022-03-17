Прямой эфир

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?

17 марта 2022 15:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Инфоснаряды просеиваем через сито правды в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?-1

Юлия Алексеюк, СТВ:
Прямо сейчас развенчаем один из фейков, который взволновал жителей юга Беларуси.

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?-4

Вечером 16 марта соцсети преимущественно экстремистского толка буквально взорвались сообщениями о якобы звуках разорвавшихся снарядов. Барановичи, Столин, Ляховичи, Ганцевичи, Пинск – чаты этих городов запестрили сообщениями про активность авиации и взрывы. И здесь же родилась псевдоистина: это не что иное, как Беларусь нападает на Украину. И явный вердикт этой онлайн-панике – фейк.

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?-7

А вот реальность: военное ведомство нашей страны проводит практические занятия по огневой, тактической и специальной подготовке. В этом мероприятии задействован ряд полигонов: Брестский, Гожский, Чепелево, Домановский, Обуз-Лесновский, Ружанский, Лосвидо.

Те же, кому правда глаза режет, продолжают связывать параллели.

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?-10

Приблизительно в то же время, когда жителям юга Беларуси слышались какие-то взрывы, появилось сообщение об обстреле украинского города Сарны Ровенской области.

Пользователи соцсетей услышали взрывы и сделали вывод: Беларусь напала на Украину. Где правда?-13

Однако утомленное инфовойной Минобороны нашей страны еще раз настойчиво напоминает, что никаких мероприятий мобилизации в республике не проводится. Все мероприятия осуществляются планово. А белорусские войска не планируют принимать участие в спецоперации на территории Украины.

# Беларусь-Украина # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минчане могут участвовать в озеленении и благоустройстве столицы. Желающим выдадут инвентарь
17 марта 2022 15:11

Минчане могут участвовать в озеленении и благоустройстве столицы. Желающим выдадут инвентарь

«Если будут развиваться предприятия, будет развиваться и социальная инфраструктура». Заводской район отметил день рождения
17 марта 2022 15:09

«Если будут развиваться предприятия, будет развиваться и социальная инфраструктура». Заводской район отметил день рождения

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны
17 марта 2022 15:04

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны