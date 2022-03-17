Минчане могут участвовать в озеленении и благоустройстве столицы. Желающим выдадут инвентарь

Новости Беларуси. Почти 37 тысяч деревьев и около 240 тысяч кустарников высадили минчане за время проведения акции «Зеленый двор вместе!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Проект существует почти три года.

В этом сезоне горожан также приглашают принять участие в благоустройстве и озеленении столицы. Свои предложения по посадкам растений и наведению порядка уже оставили более трех десятков минчан. Больше половины из них – жители Фрунзенского района. Только в Первомайском весной высадят около тысячи деревьев и более 2 тысяч кустарников. Займутся и уборкой территории. Участие в субботниках примут коммунальщики, горожане, молодежь и представители общественных объединений. Всем желающим выдадут инвентарь.

Алла Аниськова, инженер ЖЭУ № 6 Первомайского района:

Будут проводиться работы в виде уборки территории, закрепленных территорий, в виде уборки подвальных помещений, высадки деревьев, уборки МОПов, то есть мест общего пользования.