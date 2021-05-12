Вячеслав Данилович: события 2020-го захлебнулись, не привели к результатам, на которые рассчитывали деструктивные силы

Новости Беларуси. Актуальная составляющая безопасности современной Беларуси. Такие отзывы в экспертном сообществе получил Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя», подписанный в День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ направлен на то, чтобы при любых обстоятельствах сохранить управляемость страной. По словам экспертов, такое решение главы государства выражает желание большинства белорусов жить мирно и спокойно на своей земле. При этом Декрет не просто соответствует всем положениям Конституции, но и реализует на практике право Президента защищать свой народ.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Те события 2020 года фактически захлебнулись, не привели к каким-то негативным результатам, на которые рассчитывали внешние деструктивные силы. Это говорит о том, что в нашем обществе довольно силен внутренний здоровый стержень. И те годы независимого суверенного развития, которые прошли в Республике Беларусь, они все-таки оставили позитивный след в нашем обществе. Поэтому у нас есть возможность противостоять, но нельзя расслабляться. Президентом подписан соответствующий Декрет, где четко прописана система, которая не позволит воспользоваться какими-то такими моментами, которые могут, не дай бог, возникнуть для раскачивания и развала государства.