Вячеслав Данилович: события 2020-го захлебнулись, не привели к результатам, на которые рассчитывали деструктивные силы
Новости Беларуси. Актуальная составляющая безопасности современной Беларуси. Такие отзывы в экспертном сообществе получил Декрет Президента «О защите суверенитета и конституционного строя», подписанный в День Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ направлен на то, чтобы при любых обстоятельствах сохранить управляемость страной.
По словам экспертов, такое решение главы государства выражает желание большинства белорусов жить мирно и спокойно на своей земле. При этом Декрет не просто соответствует всем положениям Конституции, но и реализует на практике право Президента защищать свой народ.
Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:
Те события 2020 года фактически захлебнулись, не привели к каким-то негативным результатам, на которые рассчитывали внешние деструктивные силы. Это говорит о том, что в нашем обществе довольно силен внутренний здоровый стержень. И те годы независимого суверенного развития, которые прошли в Республике Беларусь, они все-таки оставили позитивный след в нашем обществе. Поэтому у нас есть возможность противостоять, но нельзя расслабляться.
Президентом подписан соответствующий Декрет, где четко прописана система, которая не позволит воспользоваться какими-то такими моментами, которые могут, не дай бог, возникнуть для раскачивания и развала государства.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Александр Григорьевич говорит, что «для меня важен народ, для меня важен мир и развитие нашей страны». Именно поэтому очень важно, чтобы он знал, что он может защитить нашу страну, он защитил ее в предыдущем году. Декрет является одной из составляющих именно безопасности нашей страны в данное время.
Напомним, что ключевые положения документа сводятся к тому, что в случае любых непредвиденных ситуаций, связанных с возможным устранением главы государства либо внешней агрессией, все госорганы действуют в соответствии с решениями Совета безопасности. В условиях геополитического излома это логичный и своевременный шаг.
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