Сотня участников и сложнейшие испытания. Вот какие соревнования провели на полигоне под Борисовом

Новости Беларуси. Огонь, дым и замкнутые пространства. Это не фильм ужасов, а условия, в которых сотня студентов находилась в течение недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем делали они это по собственной воле и с огромным удовольствием.

На учебном полигоне под Борисовом прошли соревнования по основам безопасности жизнедеятельности. Девять команд, сто участников и сложнейшие испытания, которые пришлось пройти юношам и девушкам со всей страны.