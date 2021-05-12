Сотня участников и сложнейшие испытания. Вот какие соревнования провели на полигоне под Борисовом
Новости Беларуси. Огонь, дым и замкнутые пространства. Это не фильм ужасов, а условия, в которых сотня студентов находилась в течение недели, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Причем делали они это по собственной воле и с огромным удовольствием.
На учебном полигоне под Борисовом прошли соревнования по основам безопасности жизнедеятельности. Девять команд, сто участников и сложнейшие испытания, которые пришлось пройти юношам и девушкам со всей страны.
За самым горячим состязанием мая наблюдал Вадим Смоляк.
Если вы поверили, что перед вами кадры ликвидации какой-нибудь чрезвычайной ситуации, значит соревнования юных спасателей страны прошли на высшем уровне. Для них реализм на первом месте. Ведь только в таких условиях может проходить проверка на прочность.
На специальный учебный полигон под Борисовом приехали лучшие из лучших – представители каждой области, а из Минска – сборные сразу трех университетов. Девять команд, сотня участников и лишь один победитель.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Соревнования разделили на несколько дней. Третий выдался по-настоящему жестким и горячим. Командам предстояло пройти серьезнейшую полосу препятствий. Результат зависел не только от общих усилий, но и от каждого отдельного участника.
И если огонь, дым и закрытое пространство для ребят уже привычное дело, то этот этап принес массу сюрпризов. Организаторы не зря прозвали его «тропа выживания».
– Я такого не видел.
– Придерживаемся тактики.
– Совершенно новая навеска, такого мы не тренировали.
Студентам из Горецкой сельскохозяйственной академии было вдвойне сложно. Могилевская команда начинала этап первой, поэтому разбираться с препятствиями приходилось на ходу. Парни признаются: особенно переживали за своих девчонок. И девушки эту поддержку ощутили.
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