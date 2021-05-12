13 и 14 мая ожидается сильная магнитная буря. Советуем, как пережить её с минимумом вреда для здоровья

Человечество ожидает сильная магнитная буря. Ее пик придется на 13 и 14 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сила ударов в этот период будет достигать 6 баллов. Такая вспышка может сильно отразиться не только на здоровье метеозависимых.

Чтобы избежать или уменьшить негативное воздействие геомагнитных возмущений, стоит в эти дни проводить меньше времени на солнце, начинать день с физической активности, которая поможет улучшить кровообращение и избавиться от стресса. Рекомендуется в течение дня выполнять дыхательные упражнения для большего насыщения крови кислородом.