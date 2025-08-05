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Шахматы набирают популярность! Рассказываем, почему это занятие полезно для умственного развития

05 августа 2025 09:00
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Шахматами в Минске занимается более двухсот с половиной тысяч учащихся. Среди них и Максим Царук. Его путь к большим победам начался в пять лет.

Шахматы набирают популярность! Рассказываем, почему это занятие полезно для умственного развития -2

Максим Царук, мастер спорта по шахматам:
У дедушки был день рождения. Я так, можно сказать, пока был молодой, еще бегал, носился, полно эмоций было. Решили меня, так сказать, угомонить. У дедушки была доска, показали, как ходят фигуры. И вот я сразу же заинтересовался, сразу меня мир шахмат захватил. На сегодняшний день я уже двукратный чемпион Беларуси по шахматам среди мужчин. Действующий чемпион мира до 20 лет среди юниоров по быстрым шахматам.

Эта древняя игра сегодня на пике популярности. В столичных школах и секциях шахматы – одно из самых востребованных направлений. Обучение начинается с построения базовой тактики и стратегии.

Подробности в видео.

# Шахматы

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