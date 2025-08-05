Шахматы набирают популярность! Рассказываем, почему это занятие полезно для умственного развития

Шахматами в Минске занимается более двухсот с половиной тысяч учащихся. Среди них и Максим Царук. Его путь к большим победам начался в пять лет.

Максим Царук, мастер спорта по шахматам:

У дедушки был день рождения. Я так, можно сказать, пока был молодой, еще бегал, носился, полно эмоций было. Решили меня, так сказать, угомонить. У дедушки была доска, показали, как ходят фигуры. И вот я сразу же заинтересовался, сразу меня мир шахмат захватил. На сегодняшний день я уже двукратный чемпион Беларуси по шахматам среди мужчин. Действующий чемпион мира до 20 лет среди юниоров по быстрым шахматам.

Эта древняя игра сегодня на пике популярности. В столичных школах и секциях шахматы – одно из самых востребованных направлений. Обучение начинается с построения базовой тактики и стратегии.