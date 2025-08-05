В Брестской и Витебской областях определили сроки сбора брусники и клюквы

В Брестской и Витебской областях определили сроки заготовки брусники и клюквы. По решению местных властей бруснику на юге страны можно будет собирать с 12 августа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Клюкву – с 6 сентября. В Витебской области сбор брусники разрешен с 16 августа, а клюквы – с 9 сентября. В Беларуси, в соответствии с законом «О растительном мире», облисполкомы ежегодно должны устанавливать сроки сбора и заготовки дикорастущих ягод. Кто осмелится это делать раньше, то ему грозит штраф. Дикорастущие ягоды рекомендуется собирать таким способом, чтобы не нанести вред природе.