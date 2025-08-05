ГПК: 2 250 авто ожидают на границе въезда в Польшу

На границах с Польшей, Литвой и Латвией образовались большие очереди легковушек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.
- В польском пограничном пункте «Тересполь» скопилось 2250 автомобилей, что на 180 больше, чем в прошлый день. Пропускная способность пункта пропуска задействована на 35%.
- На литовском КПП «Медининкай» ждут тридцать машин, а пограничники оформляют только 16% от обычного объема.
- На латвийской стороне, в районе «Патерниеки», стоят 610 грузовиков, из них оформлено 37%.
- На литовском переходе в «Шальчининкай» зафиксировано более 480 грузовиков, пропущено около трети.
Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси