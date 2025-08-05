Прямой эфир

ГПК: 2 250 авто ожидают на границе въезда в Польшу

05 августа 2025 08:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ГПК: 2 250 авто ожидают на границе въезда в Польшу-0

На границах с Польшей, Литвой и Латвией образовались большие очереди легковушек. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.

  • В польском пограничном пункте «Тересполь» скопилось 2250 автомобилей, что на 180 больше, чем в прошлый день. Пропускная способность пункта пропуска задействована на 35%.
  • На литовском КПП «Медининкай» ждут тридцать машин, а пограничники оформляют только 16% от обычного объема.
  • На латвийской стороне, в районе «Патерниеки», стоят 610 грузовиков, из них оформлено 37%.
  • На литовском переходе в «Шальчининкай» зафиксировано более 480 грузовиков, пропущено около трети.

 

Фото: Telegram-канал Пограничный комитет Беларуси

# Граница # Государственная граница Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
В Брестской и Витебской областях определили сроки сбора брусники и клюквы
05 августа 2025 08:27

В Брестской и Витебской областях определили сроки сбора брусники и клюквы

Сотни верующих отправились в крестный ход из Витебска в Смоленск
05 августа 2025 08:26

Сотни верующих отправились в крестный ход из Витебска в Смоленск

МИД о деструктивном мероприятии в Варшаве: подобные акции прямо вредят белорусско-польским отношениям
05 августа 2025 08:13

МИД о деструктивном мероприятии в Варшаве: подобные акции прямо вредят белорусско-польским отношениям