Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции

Новости Беларуси. В трудовых коллективах Минской области продолжают обсуждать вынесенный на референдум проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из встреч прошла на базе Солигорского центра творчества детей и молодежи. Участники дискуссии – представители учреждения образования, а также первичных организаций Белорусского союза женщин. В формате диалога обсудили предложенные новации в Основной закон страны. Речь шла о закреплении семейных ценностей, морально-нравственных отношениях, сохранении исторической правды и памяти.

Оксана Куклицкая, председатель Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Наши женщины принимают активное участие в проведении, организации работы общественной приемной. Общественная приемная работает еженедельно, два раза в неделю. А мы принимаем участие, организуем 2 общественные приемные в месяц.