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Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции

11 февраля 2022 14:21
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Новости Беларуси. В трудовых коллективах Минской области продолжают обсуждать вынесенный на референдум проект изменений и дополнений Конституции, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции-1

Одна из встреч прошла на базе Солигорского центра творчества детей и молодежи. Участники дискуссии – представители учреждения образования, а также первичных организаций Белорусского союза женщин. В формате диалога обсудили предложенные новации в Основной закон страны. Речь шла о закреплении семейных ценностей, морально-нравственных отношениях, сохранении исторической правды и памяти.  

Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции-4

Оксана Куклицкая, председатель Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:  
Наши женщины принимают активное участие в проведении, организации работы общественной приемной. Общественная приемная работает еженедельно, два раза в неделю. А мы принимаем участие, организуем 2 общественные приемные в месяц.  

Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции-7

Елена Козырева, заместитель председателя Солигорской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:  
Конституция – будущее наших детей и внуков. А это значит, что она должна быть настолько основательно проработана, настолько доступна для народа. Как можно не поддержать социальную направленность развития нашего государства? Как нельзя не поддержать сохранение традиций исторических, культуры, памяти белорусского народа? Я всецело за то, чтобы те корни белорусской народности продолжались и дальше.  

Это будущее наших детей и внуков. В Солигорске на базе центра детского творчества обсудили проект Конституции-10

В Солигорском районе уже прошло около 20 диалоговых площадок. Образовано свыше 60 участков для голосования. В том числе в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах.  

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# Конституция # общество # Оксана Куклицкая # Елена Козырева # Фотофакт

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