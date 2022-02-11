«Обращаются с прогнозами уже заранее». Кто чаще приходит к астрологу за прогнозами перед Днём всех влюблённых?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
У меня вопрос, Виктория, к вам. Для вас День влюбленных – это больше профессиональный праздник или личный? Обращаются ли в этот день к вам за какими-то прогнозами и что особенного в этом празднике?
Виктория Барздыко, астролог:
Я бы сказала, что обычно обращаются с прогнозами уже заранее, перед этим днем, чтобы узнать что-то. Потому что люди готовятся. Для меня, конечно, это и личный праздник, День влюбленных. Я всегда его праздную, жду подарок. Иного даже рассказываю, какой я жду подарок и всегда его получаю.
Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:
Вы обращаете внимание, есть какая-то градация по возрасту? Или. в принципе, нет такого, что в основном молодежь празднует, а люди уже более зрелого возраста более скептически к нему относятся? Или вы не замечали такой тенденции?
Виктория Барздыко:
Я хочу сказать, что градации нет. Все же и в 20, и в 40, и в 55 лет все равно празднуют этот день. Ко мне обращаются различных возрастов люди. Я заметила, что для всех важна любовь. Это самое главное.
«Церковь почитает его в лике святых». А как ко Дню всех влюбленных относится православное духовенство – подробнее здесь.