«Обращаются с прогнозами уже заранее». Кто чаще приходит к астрологу за прогнозами перед Днём всех влюблённых?

Наталья Надольская , ведущая ток-шоу: У меня вопрос, Виктория, к вам. Для вас День влюбленных – это больше профессиональный праздник или личный? Обращаются ли в этот день к вам за какими-то прогнозами и что особенного в этом празднике?

День святого Валентина – хороший повод романтично провести вечер. О том, кто покровительствует всем влюбленным, какие традиции есть в разных странах и как отмечают праздник белорусы, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Виктория Барздыко, астролог:

Я бы сказала, что обычно обращаются с прогнозами уже заранее, перед этим днем, чтобы узнать что-то. Потому что люди готовятся. Для меня, конечно, это и личный праздник, День влюбленных. Я всегда его праздную, жду подарок. Иного даже рассказываю, какой я жду подарок и всегда его получаю.

Юлия Крыницкая, ведущая ток-шоу:

Вы обращаете внимание, есть какая-то градация по возрасту? Или. в принципе, нет такого, что в основном молодежь празднует, а люди уже более зрелого возраста более скептически к нему относятся? Или вы не замечали такой тенденции?

Виктория Барздыко:

Я хочу сказать, что градации нет. Все же и в 20, и в 40, и в 55 лет все равно празднуют этот день. Ко мне обращаются различных возрастов люди. Я заметила, что для всех важна любовь. Это самое главное.