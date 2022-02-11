«За небольшие деньги комфортно проживать». Турчин рассказал, где в Минской области будет построено арендное жильё

Новости Беларуси. Развитие социальной инфраструктуры. В агрогородке Ратомка Минского района открыли здание общежития после реконструкции. В торжественной церемонии принял участие губернатор Минской области Александр Турчин, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здание двухэтажное. Оно рассчитано на 78 мест. Это 34 жилые комнаты. Кроме того, отвели отдельные помещения под стирку, сушку, кухню, а также кладовые. Все оборудование – новое и современное.

Стоимость объекта – более двух тысяч рублей. Места здесь получили работники сферы образования. Большинство из них – молодые специалисты, которые работают в школах и детских садах Заславля, Ратомки, Хатежино и Ждановичей.

Елена Климович, учитель ратомской средней школы:

Не нужно тратить много времени на то, чтобы добраться на работу, поэтому это очень удобно. В шаговой доступности магазины, аптеки, и даже если смотреть в будущее – детские сады и школы. Поэтому сугубо положительные отзывы.

Павел Осипенок, учитель ратомской средней школы:

Условия комфортабельные. Все очень красивое, новое. Очень приятно, что попал в списки нуждающихся, и сегодня могу заселиться в новое комфортабельное общежитие.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Самое главное, что мы закрепляем этих ребят. Это как первый шаг, когда ты приезжаешь после института, у тебя есть свой угол, где сегодня можно за небольшие деньги комфортно проживать. Следующее – это, безусловно, арендное жилье, о чем мы говорили. В текущем году есть поручение Президента. В Боровлянах мы начнем строить арендное жилье для медиков.