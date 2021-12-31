Вадим Гигин: наше общество ждало этого проекта Конституции, уже более 800 предложений поступило

Новости Беларуси. Беларусь готовится к значимому политическому событию – конституционному референдуму. Пока проект главного закона активно обсуждается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ближайшие несколько недель возможность высказать свое мнение есть у каждого, причем поделиться своими предложениями можно на различных площадках.

Так в работу по сбору откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции включились общественные объединения, а также партии. Здесь активизировали работу общественных приемных. Предложенный на всенародное обсуждение документ включает лучшее, что было в прежней редакции Основного закона, и учитывает современные вызовы.

Вадим Гигин, политолог, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Давайте обсудим уже первую неделю обсуждений изменений и дополнений, которые были опубликованы в 15:00 27 декабря. Та интенсивность дискуссий общественных, которые развернулись, подчеркивает, что наше общество ждало этого проекта Конституции, активно на него реагирует. На четверг последние данные – уже более 800 предложений поступило в ходе этого обсуждения с какими-то изменениями, дополнениями, своими мыслями люди делятся.

Бурная реакция противников, беглых, иностранных государств и, в общем, той системной оппозиции, которая есть в Беларуси. Это тоже подчеркивает, что конституционная реформа – это главное политическое событие не только текущего, уходящего 2021-го, но и 2022 года. Подобная общественная реакция говорит о том, что те положения, которые вносятся, соответствуют реалиям жизни и действительно востребованы обществом.

Внести вклад в реальное государственное строительство может каждый белорус. Проект изменений и дополнений Конституции опубликован в ведущих печатных СМИ. В интернете документ можно найти на Национальном правовом портале pravo.by. Там же есть возможность высказать свое мнение и внести предложения, заполнив соответствующую форму. К референдуму проект Конституции будет откорректирован с учетом всех мнений.