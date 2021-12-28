В ведущих печатных СМИ опубликовали проект изменений и дополнений Конституции

Новости Беларуси. В ведущих печатных СМИ, включая «СБ. Беларусь сегодня», газеты «Рэспубліка» и «Звязда», опубликовали проект изменений и дополнений Конституции для всенародного обсуждения. Днем ранее он появился на сайте Национального правового интернет-портала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предложения по проекту изменений и дополнений Конституции Беларуси в ходе всенародного обсуждения будут приниматься различными госорганами: Администрацией Президента, правительством, парламентом, облисполкомами. Обобщением всех поступающих предложений в режиме реального времени и с ежедневным анализом займется Национальный центр правовой информации. Наиболее яркие из них впоследствии появятся в обобщенном виде.