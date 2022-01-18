«Получили уникальную возможность». Коллектив «Белмедпрепаратов» обсудил проект изменений Конституции

Новости Беларуси. В Минске продолжается всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В этот раз диалоговая площадка прошла с трудовым коллективом предприятия «Белмедпрепараты». К дискуссии присоединились свыше 420 участников. На встрече поднимали как политические, так и социальные вопросы. Говорили о статусе ВНС как о новом шаге в развитии белорусского общества. Актуальными темами для обсуждения стали также сохранение культурных и семейных ценностей, исторической правды. Также во время диалога затронули вопросы патриотического воспитания детей и создание оптимальных условий для интеллектуального и физического развития молодежи. Подняли и тему охраны здоровья.

Ольга Савчиц, начальник санитарно-промышленной лаборатории РУП «Белмедпрепараты»:

Я и мои коллеги получили уникальную возможность обсудить изменения, дополнения в Конституцию Республики Беларусь. Люди не на словах, а на деле получили возможность стать соавторами важнейшего государственного документа.

Наталия Скорина, начальник отдела охраны окружающей среды РУП «Белмедпрепараты»:

Очень активно и трепетно отношусь к обсуждению Основного закона Республики Беларусь. Мне лично хочется, чтобы в Конституции было прописано приоритетное право государства на формирование идеологии. Чтобы наша идеология была сформирована на основе патриотизма, на основе наших традиционных исконных ценностей (как семейных, так и духовных, моральных и культурных).

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Актуальными темами являются социальный блок Конституции, гарантированные права в части образования, здравоохранения, защиты семьи, молодежной политики. Если говорить об этом блоке, очень многих наших граждан интересует, как будет работать новая предложенная модель взаимоотношений человека и государства. Сейчас переходим к партнерским отношениям. Это связано с тем, что наряду со свободами и правами, у граждан появляются и обязанности.