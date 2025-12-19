На выставке «Моя Беларусь» представили 8 тематических блоков с VR-активностями

VR-путешествия, мастер-классы, экологические инсталляции и исследовательские станции. Все это – о выставке «Моя Беларусь», которая 19 декабря официально открылась для посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минском международном выставочном центре «BELEXPO» представлено многообразие достижений нашей страны с прицелом на будущее: от промышленности и науки до медицины, спорта и сельского хозяйства. Восемь тематических блоков дополняют иммерсионные технологии, виртуальные активности и интерактивные стенды. Со знаковыми объектами, возведенными в столице и регионах за годы независимости нашей страны можно познакомиться на фотозоне в виде огромной карты Беларуси. Не только увидеть, но и ощутить аромат белорусской природы в разные поры года можно благодаря уникальной экологической инсталляции. Отдельный блок посвящен туристическому потенциалу и историко-культурному наследию Беларуси.

Дмитрий Морозик, директор Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»: Мы представляем государственное природоохранное учреждение «Республиканский ландшафтный заказник «Озеры». Он располагается в 20 километрах от города Гродно, это особо охраняемая природная территория. На этой выставке мы постарались показать – людям в очках виртуальной реальности можно почувствовать себя на экскурсии, захотеть и приехать к нам в заказник «Озеры».

Я нахожусь как будто там, как будто в реальной реальности. Очень хочется туда попасть.

Главная идея выставки – показать Беларусь как современную, технологичную и самодостаточную страну, уверенно строящую будущее. Помимо экспозиций, для посетителей подготовили и масштабную развлекательную программу. Создать атмосферу праздника и хорошего настроения поможет марафон творчества в зоне культурных проектов. Она рассчитана на две тысячи зрителей.