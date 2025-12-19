В чём уникальность программы развития на ближайшую пятилетку? Рассказал Андрей Картун
Следят за тем, как принимаются важные решения и освещают ход Всебелорусского народного собрания около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В студии СТВ очередной гость. Это Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси.
Екатерина Забенько, СТВ:
Во вчерашнем Послании Президент традиционно очень много внимания посвятил, конечно же, экономике. Назвав ее стабильной, нормальной, отметил, что долговая нагрузка снижается, доверие к национальной валюте растет. Сказал, естественно, что экономика – это основа основ и главное оружие в современном мире.
Тем не менее мы испытываем колоссальное внешнее давление. Каким образом программа социально-экономического развития Беларуси нас от него защищает? Какие мы будем использовать для этого методы?
Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:
Действительно, вчера Президент очень подробно акцентировал внимание на том, что нам нужно делать, какие задачи стоят. Он уже раскрыл основные карты программы. Но по программе – ее уникальность в том, что мы не скрываем свои уязвимости. В программе содержатся мировые тренды, например, демографические. Я не сказал бы, что может быть кризис, но снижение населения – это вообще мировая тенденция, за исключением Азии. Это тоже уязвимость экономики, не только нашей.
Екатерина Забенько:
Мы знаем все слабые места и готовы им противостоять.
Андрей Картун
И внешние шоки. Почему и мы говорили, по сути, после введения таких обширных санкций, мы пытались забыть о том, что они есть, и просто перестроить работу в нужном форме. И у нас это удалось. Результаты сами говорят за себя.
Мы, несмотря ни на какие турбулентности предыдущей пятилетки, росли быстрее, чем мир. Ну, или, по крайней мере, у нас темпы роста были в районе китайских – около 4 %. Это очень большие темпы для таких условий. Да, сейчас у нас тоже есть определенные вызовы, в том числе и ситуация у наших основных торговых партнеров и так далее. Поэтому программа как раз и содержит в себе задачи, например, диверсификации экспорта.
Но мы говорим о том, что нам нужно, кроме российского рынка или китайского традиционного, искать какие-то другие. И Президент вчера об этом говорил. Африка – это просто триллионы долларов ВВП. Экономики растут не менее 10 % в год, поэтому есть где развернуться, есть как работать и так далее.
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