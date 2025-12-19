В чём уникальность программы развития на ближайшую пятилетку? Рассказал Андрей Картун

Следят за тем, как принимаются важные решения и освещают ход Всебелорусского народного собрания около 450 представителей белорусской и зарубежной прессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В студии СТВ очередной гость. Это Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси.

Екатерина Забенько, СТВ:

Во вчерашнем Послании Президент традиционно очень много внимания посвятил, конечно же, экономике. Назвав ее стабильной, нормальной, отметил, что долговая нагрузка снижается, доверие к национальной валюте растет. Сказал, естественно, что экономика – это основа основ и главное оружие в современном мире. Тем не менее мы испытываем колоссальное внешнее давление. Каким образом программа социально-экономического развития Беларуси нас от него защищает? Какие мы будем использовать для этого методы?

Андрей Картун, заместитель председателя правления Национального банка Беларуси:

Действительно, вчера Президент очень подробно акцентировал внимание на том, что нам нужно делать, какие задачи стоят. Он уже раскрыл основные карты программы. Но по программе – ее уникальность в том, что мы не скрываем свои уязвимости. В программе содержатся мировые тренды, например, демографические. Я не сказал бы, что может быть кризис, но снижение населения – это вообще мировая тенденция, за исключением Азии. Это тоже уязвимость экономики, не только нашей. Екатерина Забенько:

Мы знаем все слабые места и готовы им противостоять.