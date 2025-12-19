«Не думайте, что все ахнут и побегут обниматься». Президент дал поручение делегатам ВНС

Делегатов Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко назвал проводниками сегодняшних решений в жизнь. Им поручено провести встречи с коллективами, подробно рассказать людям, какие были приняты решения и как планируется их реализовывать. Ведь, как отметил глава государства, будущее страны, как будем жить завтра, зависит от каждого. А также от единства белорусов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Все мы – делегаты Собрания – проводники сегодняшних решений в жизнь. У нас для этого есть все – опыт, знания, непререкаемый авторитет и, самое главное, доверие граждан. Важно не только разъяснить принятые документы, но и сплотить, мобилизовать людей на реализацию намеченных планов. Убедить их в главном: то, как мы будем жить завтра, зависит от каждого из нас и от нашего единства.

Бороться надо за единство, за сплоченность. Понимать, что ни для нас, ни для наших детей другой, светлой, доброй, любимой нами и любящей нас земли в мире нет. Поэтому очень хочу, чтобы видели нашу Беларусь именно такой землей. Где вы всегда, в любое время можете из дальней командировки во имя этой страны, во имя этой земли с какого-то события вернуться в этот теплый и уютный дом.

Нам надо быть едиными и сплоченными. Будем сильными, значит. А будем сильными – страна будет мирной и процветающей. Сильных, повторяю, уважают. Беларусь для нас – это и настоящее, и будущее. Мы-то все с вами это понимаем. Поэтому я вас очень благодарю за то, что вы приехали на наше народное вече, за ту поддержку, за те решения, которые мы приняли. Не думайте, что все ахнут и к вам побегут обниматься после этого собрания.

Потому что те решения, которые мы приняли, будут реализовываться годы. Программа, которую мы проголосовали, – это на целую пятилетку. И если мы на конкретных участках, где определились, на направлениях наших основных действий, будем успешными, люди нас, если не обнимут, то спасибо, глядя на себя в зеркало, скажут.

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